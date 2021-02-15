وافق مجلس إدارة "أدنوك للتوزيع" الإماراتية على معاملة للاستحواذ على 16 محطة لتوزيع الوقود في المنطقة الوسطى من المملكة العربية السعودية وبقيمة شرائية تصل إلى 8 ملايين دولار، ومعاملة أخرى للاستحواذ على أربع محطات في المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى من المملكة وبقيمة شرائية تصل إلى 7.5 مليون دولار.

وفي سياق متصل، قفزت أرباح "أدنوك للتوزيع" لعام 2020 بنسبة 11% إلى 2.4 مليار درهم مقارنة مع ربح قدره 2.15 مليار درهم في 2019.

وأعلنت الشركة أن صافي أرباحها ارتفاع إلى 851 مليون درهم في الربع الأخير من عام 2020.

وذكرت الشركة في بيان صحفي أنها أظهرت أداء مرنا خلال عام 2020 على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق بسبب فيروس كوفيد-19.

وأشارت إلى أنها حافظت على مركزها المالي الذي يؤهلها لمواصلة جهودها للتوسع محلياً ودوليا تماشياً مع سياستها للنمو الذكي، إضافة إلى الإيفاء بالتزاماتها لتوزيع الأرباح، حيث بلغت سيولة الشركة 5.6 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2020 بما في ذلك 2.8 مليار درهم في صورة نقدية وما يوزايها و2.8 مليار درهم في صورة تسهيلات ائتمانية غير مستغلة.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح بقيمة 1.285 مليار درهم أو 10.285 فلس للسهم، للنصف الثاني من عام 2020، ليصل إجمالي توزيعات أرباح عام 2020 إلى 2.57 مليار درهم أو 20.57 فلس للسهم بزيادة 7.5% مقارنة بالعام السابق.

كما أوصى المجلس بتعديل سياسة توزيع الأرباح مقترحاً توزيع أرباح بحد أدنى يبلغ 2.57 مليار درهم في العام 2022 مما يعزز وضوح رؤية المساهمين وثقتهم على المدى البعيد.