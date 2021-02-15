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إدراج شركة "وطني للحديد والصلب" في سوق "نمو" الأربعاء

السوق الموازية نمو
السوق الموازية " نمو "
سوق السعودية

إدراج شركة "وطني للحديد والصلب" في سوق "نمو" الأربعاء

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة وطني للحديد والصلب في السوق الموازية "نمو"، اعتباراً من يوم الأربعاء 05/07/1442 هـ الموافق 17/02/2021 كإدراج مباشر برمز تداول 9513 وبالرمز الدولي SA158GIKKKH8.

على أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية، قد أعلنت في 30 ديسمبر الماضي صدور قرار مجلس الهيئة بالموافقة على طلب شركة وطني للحديد والصلب، وشركة أبناء محمد حسن الناقول، تسجيل أسهمهما لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية "نمو".

الهيئة تقر إدراج شركتي شركات سوق السعودية الهيئة تقر إدراج شركتي "وطني للحديد" و"أبناء الناقول" بسوق "نمو"

وقالت هيئة السوق في بيان، آنذاك إن شراء هذه الأسهم سيقتصر على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف ينشر مستند التسجيل قبل وقت كافٍ من موعد الإدراج.

وأضافت أنه يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المدرجة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في مستند التسجيل.

وتابعت الهيئة: "وفي حال تعذر فهم محتويات مستند التسجيل، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري".

وقالت: "كما يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في أسهم الشركة، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية".

وتعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال إدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

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