أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، انتهاء أعمال الصيانة الدورية المجدولة لمصنع إيثيل الأسيتات التابع لشركة سبكيم للكيماويات (إحدى الشركات التابعة لسبكيم)، والبدء في تشغيل المصنع يوم الاثنين 15 فبراير.

تم خلال هذه الصيانة الدورية المجدولة لمصنع إيثيل الأسيتات الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة والتي سيكون لها تأثير إيجابي على كفاءة المصنع ورفع مستوى الاعتمادية وخفض التكاليف بما يتناسب مع الخطط التشغيلية المستقبلية للشركة.

وقالت الشركة إن الأثر المالي لهذا التوقف يعتمد على المدة الفعلية للتوقف خلال فترة الصيانة المجدولة، ومتوسط أسعار المبيعات للمنتجات خلال فترة التوقف.

وسيظهر هذا الأثر في نتائج الربع الأول من عام 2021، علماً أن الشركة أعلنت عن اتخاذها جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي أي تأثير من هذا التوقف على التزامات الشركة تجاه العملاء.