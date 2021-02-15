أعلنت "شعاع كابيتال" الإماراتية تحقيق أرباح سنوية صافية بلغت 125 مليون درهم، بزيادة 166% على أساس سنوي عن عام 2019، حيث بلغت 47 مليون درهم.

كما ارتفعت الأرباح السنوية للمجموعة قبل احتساب الفائدة والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 87% على أساس سنوي لتصل إلى 348 مليون درهم.

ترجع هذه النتائج الأولية إلى قيام المجموعة بتعديلات في تقييم وحدة الأصول غير الأساسية قيمتها 73 مليون درهم من أجل تسريع وتيرة تقليصها، وأرباح صافية في محفظة الأصول بقيمة 104 ملايين درهم على أساس القيمة السوقية بما في ذلك الشركات الزميلة، وتعديلات أخرى في تقييم المحافظ الاستثمارية بقيمة 114 مليون درهم.

وفي ظل جائحة "كوفيد-19" العالمية، وبرنامج التكامل التحولي الذي أطلقته "شعاع" بعد اندماجها مع "مجموعة أبوظبي المالية" في أغسطس 2019، استطاعت المجموعة تحقيق أداء مالي قوي وتقدم على الصعيد الاستراتيجي.

كما سجلت المجموعة تقدماً كبيراً على صعيد تعزيز أطر الحوكمة والمخاطر والبنية التحتية لتقنية المعلومات والنظام. وساهمت هذه المبادرات الرئيسية والتطورات والمنتجات الجديدة، إلى جانب مكاسب العملات الأجنبية، في تسجيل رقم قياسي في قيمة الأصول المدارة للمجموعة، حيث بلغت 14.1 مليار دولار بزيادة 4%، عن الربع السابق.

وحافظت شعاع على ربحيتها للربع الثالث على التوالي، حيث وصل صافي الدخل العائد للمساهمين في الربع الأخير من عام 2020 إلى 61 مليون درهم، بينما بلغت الأرباح السنوية قبل احتساب الفائدة والضرائب والاستهلاك والاهلاك 108 ملايين درهم.

وبالإضافة إلى تعديلات التقييم الهامة التي شهدتها المجموعة عبر أصولها المدرجة وغير المدرجة، نجحت المجموعة في إغلاق صفقة تاريخية تمثلت بترتيب شراء ديون مجموعة "ستانفورد مارين" في الربع الأخير من العام 2020.