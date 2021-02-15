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"الفطيم" تستثمر 129 مليون دولار في توسعة مشروع بالقاهرة

مجموعة ماجد الفطيم
مجموعة ماجد الفطيم
شركات

"الفطيم" تستثمر 129 مليون دولار في توسعة مشروع بالقاهرة

في توسعة مشروع "كايرو فيستيفال سيتي مول"

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القاهرة – رويترز

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قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الفطيم مول الإماراتية تيموثي إرنست، في مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم الاثنين، إن شركته تستثمر ملياري جنيه (129 مليون دولار) في توسعة مشروع "كايرو فيستيفال سيتي مول" شمال شرق القاهرة.

وأضاف إرنست أن التوسعة تشمل إنشاء مبنى جديد باسم "فيستيفال أفينو" على أن يتم افتتاحه في الربع الأول من 2023.

ويضم مشروع فيستيفال أفينو عشرات المتاجر من أكبر العلامات التجارية العالمية إلى جانب مطاعم.

وكانت الفطيم مصر التابعة للفطيم الإماراتية بدأت العمل في مشروع كايرو فستيفال سيتي الواقع في التجمع الخامس بشمال شرق القاهرة عام 2008.

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ويقام المشروع على مساحة 3 ملايين متر مربع ويضم مركزا تجاريا ومنطقة إدارية وفندقين فاخرين ومدارس ومنشآت طبية ووحدات سكنية.

إلى ذلك، قال إرنست إن شركته ستستثمر أيضا 200 مليون جنيه إضافية من أجل تجديد مباني المول الحالية خلال 18 شهرا.

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