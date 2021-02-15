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مزيد من شركات الشيك على بياض أو SPAC في الأسواق

UNICREDIT
يوني كريدت
شركات

مزيد من شركات الشيك على بياض أو SPAC في الأسواق

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العربية.نت

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يخطط الرئيس التنفيذي السابق لـ UNICREDIT، وهو Jean Pierre Mustier بالتعاون مع تنفيذي سابق لبنك أوف أميركا لجمع أموال لصالح إنشاء شركة ذات أغراض خاصة بالاستحواذ بدعم من الملياردير الفرنسي Bernard Arnault.

وتستهدف الشركة الاستحواذ في قطاعات الخدمات المالية ومنصات الأصول التقليدية والبديلة وشركات التكنولوجيا المالية المبتكرة، في حين تم تعيين JP MORGAN CHASE لتقديم المشورة بشأن المشروع.

يذكر أن شركات الشيكات على بياض أو SPAC'S قد جمعت مبلغا قياسيا العام الماضي بأكثر من 100 مليار دولار نتيجة طرحها في الأسواق العالمية.

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