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ارتفاع خسائر الاتحاد العقارية فصلياً لـ 150 مليون درهم

الاتحاد العقارية
الاتحاد العقارية
عقارات دبي

ارتفاع خسائر الاتحاد العقارية فصلياً لـ 150 مليون درهم

تراجع الإيرادات بأكثر من 11%

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دبي - العربية.نت

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ارتفعت الخسائر الفصلية لشركة الاتحاد العقارية، واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في إمارة دبي بأكثر من الضعف لتصل إلى 150 مليون درهم.

وحققت الشركة أرباحا سنوية بقيمة تجاوزت 200 مليون درهم مقارنة مع خسائر وصلت إلى 224 مليون درهم في العام الأسبق.

جاء ذلك على الرغم من تراجع الإيرادات بنسبة بأكثر من 11%. وبلغت حصة السهم من الأرباح 4.7 فلس للسهم الواحد بنهاية عام 2020.

وارتفع مجموع الموجودات بنسبة 2% على أساس سنوي ليصل إلى 5.99 مليار درهم للعام 2020 من 5.86 مليار درهم للعام 2019.

كما ارتفعت قيمة حقوق المساهمين 6.4% على أساس سنوي إلى 2.89 مليار درهم للعام 2020 من 2.71 مليار درهم لعام 2019. وزادت حقوق المساهمين بنسبة 6.4% على أساس سنوي لتصل إلى 2.89 مليار درهم، كما بلغت قيمة الأصول 5.99 مليار درهم.

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