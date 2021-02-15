ارتفعت الخسائر الفصلية لشركة الاتحاد العقارية، واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في إمارة دبي بأكثر من الضعف لتصل إلى 150 مليون درهم.

وحققت الشركة أرباحا سنوية بقيمة تجاوزت 200 مليون درهم مقارنة مع خسائر وصلت إلى 224 مليون درهم في العام الأسبق.

جاء ذلك على الرغم من تراجع الإيرادات بنسبة بأكثر من 11%. وبلغت حصة السهم من الأرباح 4.7 فلس للسهم الواحد بنهاية عام 2020.

وارتفع مجموع الموجودات بنسبة 2% على أساس سنوي ليصل إلى 5.99 مليار درهم للعام 2020 من 5.86 مليار درهم للعام 2019.

كما ارتفعت قيمة حقوق المساهمين 6.4% على أساس سنوي إلى 2.89 مليار درهم للعام 2020 من 2.71 مليار درهم لعام 2019. وزادت حقوق المساهمين بنسبة 6.4% على أساس سنوي لتصل إلى 2.89 مليار درهم، كما بلغت قيمة الأصول 5.99 مليار درهم.