قالت شركة إبيك جيمز، الأربعاء، إنها تقدمت بشكوى احتكار ضد شركة آبل لدى منظمي الاتحاد الأوروبي، مما سيفتح جبهة جديدة في حربها مع عملاق التكنولوجيا بشأن متجر التطبيقات مدفوعة الأجر.

تخوض إبيك، الشركة المطورة للعبة الفيديو الشهيرة فورتنايت، معركة ضد آبل على متجر التطبيقات، والذي يحصل على نسبة 30% من جميع عمليات الشراء داخل التطبيق.

وعندما حاولت إبيك العام الماضي تجاوز النظام الأساسي بنظام الدفع المباشر، أسقطت آبل تطبيق فورتنايت من متجر التطبيقات الخاص بها. وفي المقابل، تقدمت إبيك بطعون قانونية في الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا.

وفي شكواها إلى هيئة مراقبة المنافسة التابعة للمفوضية الأوروبية، زعمت إبيك أن قيود آبل ألغت المنافسة في توزيع التطبيقات والدفع. واتهمت إبيك شركة آبل بمنع المنافسين وإساءة استخدام مركزها المهيمن، في انتهاك لقواعد الاتحاد الأوروبي.

وقال تيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة إبيك جيمز، في منشور عبر الإنترنت: "ما هو على المحك هنا هو مستقبل منصات الأجهزة المحمولة. لن نقف مكتوفي الأيدي ونسمح لآبل باستخدام هيمنة منصتها للتحكم فيما يجب أن يكون مجالًا رقميًا للعب".

لكن شركة آبل قالت إن إبيك قدمت خاصية دفع لم تراجعها أو توافق عليها، بهدف انتهاك إرشادات متجر التطبيقات التي تطبق بالتساوي على كل مطور وتهدف إلى حماية العملاء.