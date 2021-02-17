من المقرر أن يبدأ اليوم الأربعاء، التداول على أسهم شركة أوراسكوم المالية القابضة المؤسسة حديثاً في البورصة المصرية، وذلك بعد إتمام عملية انقسامها عن شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، وفقا للإفصاح المرسل إلى البورصة، أمس الثلاثاء.

وسوف يستأنف أيضا التعامل على أسهم أوراسكوم للاستثمار في البورصة المصرية وشهادات الإيداع الدولية في بورصة لندن اعتبارا من اليوم.

بعدما جرى إيقاف التداول عليهما مؤقتا الأسبوع الماضي لحين الانتهاء من عملية التقسيم الأفقي لأصول أوراسكوم للاستثمار والتي تتضمن فصل بنك الاستثمار بلتون وثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية في الشركة الجديدة أوراسكوم المالية القابضة.

ووفقا لبيان منفصل، سوف يستمر إدراج أسهم الشركتين القاسمة والمنقسمة في السوق الرئيسية، وبذات مؤشرات البورصة المدرج بها سهم الشركة قبل التقسيم.

وبمقتضى عملية التقسيم، ستضم "أوراسكوم المالية" تحت مظلتها شركتي بلتون المالية القابضة (تملك 74.5% منها)، وثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (28.8%).

وفي المقابل، سوف تحتفظ "أوراسكوم للاستثمار" بالاستثمارات المملوكة لها في الشركات التابعة الثماني التي تزاول أنشطة استثمارية متنوعة، بما في ذلك أوراسكوم تليكوم فينتشرز وأو كابيتال وأوراسكوم بيراميدز، إلى جانب شركة شقيقة واحدة هي "شيو تكنولوجي جوينت فينتشرز".

وتهدف عملية التقسيم التي جرى الإعلان عنها لأول مرة في يوليو الماضي، إلى إعطاء المستثمرين فرصة جيدة للاستثمار في القطاعات التي يرغبون بها أو الخروج منها، إضافة إلى جذب استثمارات أكثر من داخل وخارج مصر للشركة القائمة أو الشركة الجديدة، وإتاحة المزيد من الفرص أمامهما للنمو والمشاركة في استثمارات جديدة، فضلا عن تحسين المركز المالي لكل منهما، وفق ما قالته أوراسكوم للاستثمار في ذلك الحين.

ووافقت كل من الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، والجمعية العمومية لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، على التقسيم في سبتمبر وأكتوبر الماضيين على الترتيب.