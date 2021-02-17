اتفق كل من شركة فايزر والاتحاد الأوروبي على توريد الشركة الأميركية نحو 200 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا.

أعلنت شركة فايزر اليوم عن اتفاقية مع المفوضية الأوروبية (EC) لتزويدها بنحو 200 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا الذي تنتجه الشركة إلى 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، ولدى المفوضية الأوروبية خيار طلب توريد 100 مليون جرعة إضافية.

تأتي هذه الاتفاقية الجديدة إضافة إلى 300 مليون جرعة تم الالتزام بها بالفعل للاتحاد الأوروبي حتى عام 2021 بموجب اتفاقية التوريد الأولى التي تم توقيعها العام الماضي. ومن المتوقع تسليم 200 مليون جرعة إضافية في عام 2021، مع ما يقدر بنحو 75 مليون سيتم توريدها في الربع الثاني.

يبلغ العدد الإجمالي للجرعات التي سيتم تسليمها إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2021 الآن 500 مليون، مع إمكانية زيادتها إلى 600 مليون بناءً على الخيار الممنوح في الاتفاقية الجديدة.

قال ألبرت بورلا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فايزر، "نحن ندرك أنه يجب تطعيم المزيد من الناس في أسرع وقت ممكن للمساعدة في هزيمة هذا الفيروس والسيطرة على الوباء العالمي، إننا نعمل بلا كلل لدعم المزيد من إطلاق حملات التطعيم في أوروبا والعالم من خلال توسيع القدرة التصنيعية، مع هذه الاتفاقية الجديدة مع المفوضية الأوروبية، نتوقع الآن تقديم جرعات كافية لتطعيم ما لا يقل عن 250 مليون أوروبي قبل نهاية العام".

وقال أوجور شاهين، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة BioNTech إن الوصول الواسع للقاحات جيدة التحمل والفعالة أمر ضروري لوقف الوباء، لقد اتخذنا خطوات إضافية لتوسيع قدرتنا التصنيعية إلى ملياري جرعة في عام 2021، سنبدأ الإنتاج في منشأة ماربورغ هذا الشهر وقد عززنا شبكة التصنيع لدينا مع شركاء إضافيين. نحن مستمرون في التقييم، جنبًا إلى جنب مع الحكومات والسلطات والشركاء على جميع المستويات، كيف يمكننا تلبية متطلبات إمدادات مستقبلية أعلى من لقاحاتنا".

كان مختبر بيونتيك الألماني، الذي ينتج لقاح كورونا بالتعاون مع شركة فايزر الأميركية، قد وعد الاتحاد الأوروبي بتزويده بملايين الجرعات الإضافية من اللقاح.

وقال مختبر بيونتيك، مطلع الشهر الجاري، إنه سيعمل على تسليم نحو 75 مليون جرعة إضافية من اللقاح إلى الاتحاد الأوروبي، في الربع الثاني من العام الجاري في تسريع لوتيرة توفيره.

وأوضح المدير المالي للمختبر، شيرك بوتينغ، في تصريح أن الشريكين ينويان "زيادة عمليات التسليم اعتبارا من 15 فبراير" وتوفير "كمية الجرعات التي التزما بتوفيرها خلال الربع الأول" وصولا "إلى 75 مليون جرعة إضافية إلى الاتحاد الأوروبي خلال الربع الثاني" في إطار العقود الراهنة، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وكان الاتحاد الأوروبي قد طلب ما مجموعه 600 مليون جرعة من لقاح المجموعة، ذي الاسم التجاري "كوميرناتي".