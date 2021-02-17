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أرباح "أسلاك" السنوية تقفز 181% إلى 62 مليون ريال

شركة اتحاد مصانع الأسلاك
أسلاك
سوق السعودية

أرباح "أسلاك" السنوية تقفز 181% إلى 62 مليون ريال

إيراداتها نمت إلى 777 مليون ريال

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة اتحاد مصانع الأسلاك عن النتائج المالية السنوية لعام 2020، محققة نمواً في صافي الربح نسبته 180.99%.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن صافي الربح بلغ 62.1 مليون ريال، مقابل 22.1 مليون ريال خلال عام 2019.

وارتفعت إيرادات الشركة بـ 7% إلى 777.3 مليون ريال، مقابل 724.4 مليون ريال خلال العام السابق.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيسي إلى ارتفاع حجم المبيعات وارتفاع هوامش الربحية الذي ساهم في ارتفاع مجمل الربح على الرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية وانخفاض الإيرادت الأخرى وارتفاع مصروف الانخفاض المحمل خلال الفترة مقابل الانخفاض فى المدينين التجاريين والمخزون وانخفاض مصروف الزكاة.

وعلى صعيد متصل، أعلنت الشركة عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثانى من عام 2020، قيمتها 35.1 مليون ريال، يصل نصيب السهم منها ريال واحد.

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