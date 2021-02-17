أظهرت النتائج المالية السنوية لمجموعة سامبا المالية، ارتفاع صافي الربح 5.34% بعد الزكاة والضريبة لتصل إلى 4.204 مليار ريال خلال العام 2020، مقابل 3.991 مليار ريال في العام 2019.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع صافي الدخل يرجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 9.6% نتيجة الزيادة في مكاسب سندات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، ودخل المتاجرة، ودخل استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، وأرباح تحويل عملات أجنبية، يقابلها جزئيا انخفاض في دخل العمولات الخاصة.

وبلغ إجمالي دخل العمليات 9.425 مليار ريال في العام 2020، مقابل 8.600 مليار ريال في 2019.

وأضافت "سامبا المالية"، أنه في المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 13.2% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع مصاريف رواتب الموظفين وما في حكمها، والاستهلاك، و المصاريف العمومية والإدارية الأخرى، ومخصص انخفاض الائتمان، مشيرة إلى ارتفاع مصاريف الزكاة والضريبة للسنة.

ووفقاً لحسابات "العربية.نت"، بلغ صافي ربح "سامبا المالية" نحو 744 مليون ريال في الربع الرابع من 2020، مقابل 765 مليون ريال صافي ربح الربع الثالث من 2019.

يذكر أن مساهمي البنك الأهلي التجاري، ومجموعة سامبا المالية، سوف يصوتون على اتفاقية الاندماج بينهم، كلاً على حدة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية، مطلع مارس 2021.

كانت اللجنة المعنية بإعداد خطة دمج أعمال البنك الأهلي التجاري مع مجموعة سامبا المالية، قد قررت اقتراح اسم "البنك الأهلي السعودي" ليكون الاسم الجديد للبنك الدامج وذلك عند نفاذ الاندماج.

ويتوقع البنكان إتمام الاندماج بينهم خلال النصف الأول من عام 2021، وفقاً لتوقيع اتفاقية الاندماج الملزمة التي نصت على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية.