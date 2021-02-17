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"أملاك" تجدد تمويلات بـ664.5 مليون ريال مع السعودي للاستثمار

أملاك العالمية للتمويل العقاري
شركة أملاك للتمويل العقاري
سوق السعودية

"أملاك" تجدد تمويلات بـ664.5 مليون ريال مع السعودي للاستثمار

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري عن تجديد وتعديل اتفاقية التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع الضوابط الشرعية مع البنك السعودي للاستثمار، بقيمة 664.5 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إن مدة التمويل سنة واحدة، وتمثلت الضمانات المقدمة مقابل التمويل في التنازل عن الذمم المدينة للبنك، وسند لأمر لصالح البنك.

وأوضحت الشركة أن الهدف من التمويل هو تسهيل أعمال الشركة وزيادة قدرتها على تمويل عملائها.

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وأشارت الشركة إلى أن البنك السعودي للاستثمار من كبار المساهمين وله مصلحة مباشرة في الاتفاقية.

وأكدت الشركة أن الاتفاقية تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية.

وكان صافي ربح شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري، قد تراجع بنسبة 6.3% في الربع الثالث من العام 2020، لتصل إلى 23.2 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 24.8 مليون ريال في الربع المماثل من 2019.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2020، ارتفع صافي ربح الشركة بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 59.2% ليصل إلى 76.5 مليون ريال مقارنة بنحو 48 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2019.

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