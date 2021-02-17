أظهرت النتائج لشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ"، ارتفاع صافي خسائرها بنسبة 595% خلال العام 2020، لتصل إلى 3.781 مليار ريال، مقابل 544 مليون ريال خسائر في العام 2019.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إن سبب الارتفاع في صافي الخسارة خلال العام الحالي 2020 مقارنة بالعام السابق 2019 يعود بشكل رئيسي إلى الإيقاف الكامل لمجمع الشركة الصناعي لإجراء الصيانة الدورية الشاملة والمجدولة سابقاً لمدة 60 يوماً خلال العام الحالي بالإضافة إلى ركود الاقتصاد العالمي وغموض واسع للسوق واستمرار جائحة كورونا مما أدى إلى انخفاض الطلب على المنتجات وبالتالي تراجع الأسعار بشكل أكبر.

وأشارت الشركة إلى النتائج للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، تشمل أيضاً عمليات التشغيل الكامل للسنة الأولى لمشروع توسعة الشركة (المرحلة الثانية) التي بدأت عملياتها التجارية اعتباراً من 31 أكتوبر 2019.

وقالت "بترورابغ"، إن الربع الرابع من عام 2020 شهد تحسناً في هامش الربح على المنتجات على ضوء تحسن أوضاع السوق مقروناً بجهود الشركة الحثيثة للمحافظة على استقرار الأعمال التشغيلية لمرافقها وتخفيض التكاليف التشغيلية والذي توج بنتائج إيجابية للربع الأخير من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 مقارنة بالسنة الماضية.

ووفقاً لحسابات "العربية.نت"، حققت شركة "بترورابغ" صافي ربح 61 مليون ريال في الربع الرابع من 2020، مقابل خسائر نحو 877 مليون ريال في الربع المماثل من 2019.

وأضافت أن الخسائر المتراكمة وفقاً للقوائم المالية المدققة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، بلغت 2.804 مليار ريال تمثل نسبة 32.01% من رأس مال الشركة والبالغ 8.760 مليار ريال.