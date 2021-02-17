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"ساب" يعلن تقاعد العضو المنتدب وتوني كريبس بديلاً له

البنك السعودي البريطاني ساب مناسبة
فرع تابع للبنك السعودي البريطاني "ساب"
سوق السعودية

"ساب" يعلن تقاعد العضو المنتدب وتوني كريبس بديلاً له

تسري اعتباراً من 23 مايو 2021

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دبي - العربية.نت

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أعلن البنك السعودي البريطاني "ساب" عن موافقة مجلس الإدارة بالتمرير على طلب ديفيد ديو للتقاعد كعضو منتدب ومهام الرئيس التنفيذي وعضو في مجلس الإدارة، اعتباراً من 23 مايو 2021، مع بقائه مستشاراً لمجلس الإدارة حتى مايو 2022.

وقال "ساب" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إن مجلس الإدارة وافق بالتمرير أيضاً على تعيين توني كريبس كعضو منتدب ورئيس تنفيذي وعضو في مجلس الإدارة ابتداء من 23 مايو 2021.

وأضاف البنك أن كريبس لديه خبرات تتعدى 36 سنة في القطاع البنكي، وانضم إلى ساب من إتش إس بي سي سنغافورة، وشغل منصب الرئيس التنفيذي على مدى الأربع سنوات الماضية، كما أنه شغل منصب الرئيس التنفيذي في كل من إتش إس بي سي أستراليا والفلبين.

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وأشار "ساب" إلى تولي العضو المنتدب المستقيل مناصب مختلفة في "ساب"، كان آخرها منصب العضو المنتدب خلال السنوات الـ11 الماضية، بما في ذلك جهوده لتعزيز ورفع أداء البنك والنجاح في إتمام عملية الاندماج مع البنك الأول.

وذكر "ساب" أن موافقة المجلس لا تُعَدّ نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.

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