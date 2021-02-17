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"مجموعة الحكير" تعيد جدولة تمويل بـ89 مليون ريال مع "ساب"

مجموعة الحكير
مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية "مجموعة الحكير"
سوق السعودية

"مجموعة الحكير" تعيد جدولة تمويل بـ89 مليون ريال مع "ساب"

ليتناسب مع التدفقات النقدية للشركة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية "مجموعة الحكير"، عن توقيع اتفاقية إعادة جدولة التسهيلات المصرفية الإسلامية مع البنك السعودي البريطاني "ساب".

وقالت "مجموعة الحكير"، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إن قيمة التمويل والجزء المعاد جدولته يبلغ نحو 89.02 مليون ريال.

وأضافت أن الهدف من إعادة جدولة التمويل ليتناسب مع التدفقات النقدية للشركة.

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وأوضحت أن التمويل توزع على تمويل مرابحة التورق بالمعادن نحو 74.67 مليون ريال، وبلغت مدته قبل الجدولة 4 سنوات، وتتضمن فترة سماح سنة واحدة من تاريخ الشراء، وبعد الجدولة 5 سنوات تتضمن فترة سماح سنة واحدة من تاريخ الشراء.

وكذلك يشمل تمويل مرابحة التورق بالمعادن بنحو 14.35 مليون ريال، بمدة 5 سنوات وفترة سماح سنة واحدة من تاريخ الشراء قبل الجدولة، و6 سنوات وفترة سماح سنة واحدة من تاريخ الشراء بعد الجدولة.

وأشارت إلى أن الاتفاق سيكون له أثر إيجابي على إدارة التدفقات النقدية.

وقدمت الشركة سندا لأمر، كضمان مقابل التمويل المعاد جدولته.

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