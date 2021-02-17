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نيوز كورب توقع اتفاق شراكة إخبارية مع غوغل

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نيوز كورب
غوغل

نيوز كورب توقع اتفاق شراكة إخبارية مع غوغل

صفقة من أبرز الصفقات من نوعها مع شركة تكنولوجيا كبيرة

متابع الغاء المتابعة

نيويورك - رويترز

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قالت نيوز كورب، الأربعاء، إنها أبرمت اتفاقا إخباريا عالميا مع غوغل، في صفقة من أبرز الصفقات من نوعها مع شركة تكنولوجيا كبيرة.

بموجب الشراكة الجديدة، تنشئ الشركتان منصة اشتراكات وتتقاسمان الإيرادات الإعلانية من خلال خدمات تكنولوجيا إعلانات غوغل، إلى جانب التوسع في الصحافة المسموعة وتطوير الصحافة المرئية على يوتيوب.

يأتي ذلك بعد نزاع استمر لسنوات بين روبرت مردوخ - قطب صناعة الإعلام الذي يسيطر على نيوز كورب - وغوغل التابعة لمجموعة ألفابت، ولاسيما في أستراليا، حيث هددت غوغل في الآونة الأخيرة بإغلاق محركها البحثي بسبب قوانين "غير عملية" تخص المحتوى.

والصفقة تتويج لمساعي مردوخ (89 عاما) ونجله لاخلان وروبرت توماس الرئيس التنفيذي لنيوز كورب من أجل تقاضي مقابل من المنصات عن المحتوى. وسبق أن اتفق مردوخ على مدفوعات من أبل وفيسبوك فيما يتعلق بمنتجيهما للأخبار.

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وأحجمت الشركة عن التعليق بخصوص التفاصيل المالية للاتفاق، الذي قالت إنه يتضمن "مدفوعات كبيرة" من غوغل.

وفي أستراليا، أبرمت أكبر شبكتي بث تلفزيوني مجاني اتفاقات مع غوغل قيمتها الإجمالية 60 مليون دولار أسترالي (47 مليون دولار) سنويا، بحسب تقارير إعلامية.

تأتي الصفقات الأسترالية قبل أيام من خطط حكومية لسن قوانين تسمح لها بتعيين مُحكم لفرض رسوم محتوى على غوغل ما لم تبرم اتفاقات خاصة، فيما اعتبرتها الحكومة وشخصيات إعلامية نقطة تحول في مفاوضات بلغت طريقا مسدودا قبل عام.

تملك نيوز كورب ثلثي صحف المدن الرئيسية في أستراليا.

كانت مايكروسوفت، وهي مستفيد كبير من خروج غوغل من السوق الأسترالية، قد أعلنت قبولها بالقانون الأسترالي المقترح وحثت الحكومة الأميركية على أن تحذو حذوه.

تعمل غوغل كذلك على إبرام صفقات مع ناشرين كبار في بريطانيا وألمانيا والبرازيل والأرجنتين.

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