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"مبادلة للبترول" تعين منصور آل حامد رئيساً للشركة

مبادلة مناسبة
شركة مبادلة للبترول مملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار
مبادلة للاستثمار

"مبادلة للبترول" تعين منصور آل حامد رئيساً للشركة

شركة مبادلة للبترول مملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة مبادلة للبترول المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، تعيين منصور محمد آل حامد في منصب الرئيس التنفيذي للشركة.

وكان وزير البترول والثروة المعدنية في مصر طارق الملا قد وقع مع شركة مبادلة للبترول في 22 يناير الماضي، اتفاقية امتياز للتنقيب عن البترول والغاز في "القطاع 4" بالمياه العميقة بالبحر الأحمر التابعة للشركة المصرية القابضة لجنوب الوادي بمساحة تقدر بـ3084 كم مربع، والتي منحتها الحكومة المصرية حق التنقيب من خلال جولة العطاءات المقامة فى عام 2019.

وبموجب هذه الاتفاقية، التي جرى توقيعها، تمتلك مبادلة للبترول حصة مشاركة نسبتها 27% في القطاع، في حين تمتلك شركة "شل" المشغل حصة نسبتها 63%، وتمتلك شركة "ثروة للبترول" المصرية باقي الحصة ونسبتها 10%.

طاقة النفط "مبادلة للبترول" توقع اتفاقية للتنقيب عن النفط في مصر

ويقع القطاع 4 في شمال البحر الأحمر في منطقة مجاورة لحوض خليج السويس الغنية بالموارد الطبيعية، وسيلتزم الشركاء بإجراء دراسات تنقيبية تحت سطح البحر في هذا القطاع، وجمع البيانات السيزمية للمنطقة باستخدام تقنيات ثلاثية الأبعاد، خلال السنوات الثلاث الأولى من مرحلة الاستكشاف.

الجدير بالذكر أن مبادلة للبترول تمتلك بالإضافة إلى امتياز "القطاع 4" في البحر الأحمر، حصة وقدرها 10% في امتياز حقل "شروق" البحري للغاز والذي يضم حقل "ظُهر" للغاز الطبيعي، إلى جانب 20% في امتياز منطقة "نور" البحرية للغاز، وكلاهما يقع فى البحر المتوسط قبالة سواحل جمهورية مصر العربية.

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