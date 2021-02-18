.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

كريدي سويس يسجل خسارئر فصلية وانخفاضاً بالأرباح السنوية 22%

كريديه سويس
كريدي سويس
اقتصاد أوروبا

كريدي سويس يسجل خسارئر فصلية وانخفاضاً بالأرباح السنوية 22%

سدد البنك رسوماً قانونية بقيمة 757 مليون فرنك

متابع الغاء المتابعة

زوريخ - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

سجل كريدي سويس، اليوم الخميس، انخفاضاً 22% في صافي ربح 2020 إذ تسببت رسوم قانونية بقيمة 757 مليون فرنك في دفع ثاني أكبر بنك سويسري لتكبد خسارة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

وسجل البنك صافي خسارة 353 مليون فرنك سويسري (392.79 مليون دولار) في الربع الرابع، مقارنة مع توقعات بتسجيل خسارة 566 مليون فرنك في استطلاع خاص بالبنك شمل 18 محللا.

وأُجري الاستطلاع قبل أن يسوي البنك قضية قديمة تتعلق بأوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري مقابل 80 مليون دولار ما يقل عما أعلنه من قبل.

ألمانيا تثير ذعر أوروبا من لقاح قصص خاصة لقاح كورونا ألمانيا تثير ذعر أوروبا من لقاح "أسترازينيكا"

وحقق مديرو الثروات أرباحا وفيرة من ازدهار التداولات وطلب أكبر للعملاء على تقديم المشورة خلال جائحة كوفيد-19، مما ساعد منافسيه مجموعة يو.بي.إس ومجموعة جوليوس باير على تحقيق أرباح كبيرة. لكن كريدي سويس واجه انتكاسات في نشاطه الأساسي العام الماضي في كل مكان خارج آسيا.

وخارج آسيا، تمكن بنك الاستثمار التابع لكريدي سويس فحسب من تحقيق أرباح مجددا في 2020، إذ تأثرت الأرباح سلبا نتيجة خسائر أعلى متوقعة في الإقراض وعوامل غير مواتية ناجمة عن أسعار الفائدة السلبية وصعود الفرنك السويسري.

وباستبعاد مكاسب غير متكررة دعمت النتائج في 2019 وأثرت عليها سلبا في 2020، قال البنك إنه كان سيحقق نموا للأرباح قبل الضرائب 6% للعام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟ أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟
لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق

الأكثر قراءة

الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون
من نوفمبر وليس بسوق ووهان..مفاجأة عن كورونا تقلب المعايير من نوفمبر وليس بسوق ووهان..مفاجأة عن كورونا تقلب المعايير
جثث مكدسة بأعين مفقوءة..شاهد كم الوثائق التي تورط الأسد جثث مكدسة بأعين مفقوءة..شاهد كم الوثائق التي تورط الأسد
لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها؟ لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها؟
إدارة بايدن تدخل على خط أزمة سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا إدارة بايدن تدخل على خط أزمة سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا
مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة! مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة!

قبل أن تذهب

الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية
الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية

اكتشف المزيد