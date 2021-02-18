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أرباح باركليز السنوية تتراجع 38% إلى 1.53 مليون جنيه

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أرباح باركليز السنوية تتراجع 38% إلى 1.53 مليون جنيه

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دبي - العربية.نت

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حقق بنك باركليز البريطاني أرباحا بالربع الرابع بـ 220 مليون جنيه استرليني، وهي أفضل من توقعات المحللين التي أشارت إلى تحقيق البنك خسائر فصلية بـ 45 مليون جنيه.

وحقق البنك تراجعا بأرباحه السنوية وبنسبة 38% لتصل إلى 1.530 مليون جنيه.

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