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أرباح الإسمنت السعودية السنوية تنمو 1% إلى 456 مليون ريال

الاسمنت السعودية
الاسمنت السعودية
سوق السعودية

أرباح الإسمنت السعودية السنوية تنمو 1% إلى 456 مليون ريال

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الإسمنت السعودية عن النتائج المالية السنوية لعام 2020، محققة نموا بلغت نسبته 1%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن صافي أرباحها بلغت 456 مليون ريال، مقابل 451.4 مليون ريال خلال 2019.

وارتفعت إيرادات الشركة 9% إلى 1.57 مليار ريال، مقابل 1.44 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن سبب الارتفاع في صافي الربح يعود إلى ارتفاع المبيعات وارتفاع الإيرادات الأخرى وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية وانخفاض مصاريف التمويل، وذلك على الرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وارتفاع مخصص الزكاة.

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