أعلنت شركة بن داود القابضة، اليوم الخميس، عن قضية تجارية مرفوعة ضد الشركة التابعة، الدانوب للمواد الغذائية والكماليات.

وقامت شركة دلة العرب برفع الدعوى القضائية، مطالبة بتعويض بمبلغ قدره 124.125 مليون ريال بالإضافة إلى مبلغ 300 ألف ريال عن أتعاب المحامي، وفقا لبيان الشركة للسوق المالية السعودية "تداول".

وعزت الشركة الدعوى بسبب انتهاء براءة اختراع.

وقالت شركة بن داود، إنه لا يمكن في هذه المرحلة تحديد الأثر المالي لهذه القضية، وسيتم الإعلان عن أي تطورات تخص هذه القضية في حينه.