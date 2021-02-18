.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

دعوى ضد شركة تابعة لـ "بن داود" تطالبها بسداد 124 مليون ريال 

شركة بن داود القابضة
شركة بن داود القابضة
سوق السعودية

دعوى ضد شركة تابعة لـ "بن داود" تطالبها بسداد 124 مليون ريال 

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة بن داود القابضة، اليوم الخميس، عن قضية تجارية مرفوعة ضد الشركة التابعة، الدانوب للمواد الغذائية والكماليات.

وقامت شركة دلة العرب برفع الدعوى القضائية، مطالبة بتعويض بمبلغ قدره 124.125 مليون ريال بالإضافة إلى مبلغ 300 ألف ريال عن أتعاب المحامي، وفقا لبيان الشركة للسوق المالية السعودية "تداول".

وعزت الشركة الدعوى بسبب انتهاء براءة اختراع.

وقالت شركة بن داود، إنه لا يمكن في هذه المرحلة تحديد الأثر المالي لهذه القضية، وسيتم الإعلان عن أي تطورات تخص هذه القضية في حينه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟ أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟
لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق

الأكثر قراءة

الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون
من نوفمبر وليس بسوق ووهان..مفاجأة عن كورونا تقلب المعايير من نوفمبر وليس بسوق ووهان..مفاجأة عن كورونا تقلب المعايير
جثث مكدسة بأعين مفقوءة..شاهد كم الوثائق التي تورط الأسد جثث مكدسة بأعين مفقوءة..شاهد كم الوثائق التي تورط الأسد
لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها؟ لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها؟
إدارة بايدن تدخل على خط أزمة سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا إدارة بايدن تدخل على خط أزمة سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا
مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة! مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة!

قبل أن تذهب

الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية
الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية

اكتشف المزيد