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محكمة الاستئناف تؤيد حكماً ضد "الباحة" لصالح "الساطعة للمقاولات"

شركة الباحة للاستثمار
شركة الباحة للاستثمار والتنمية "الباحة"
سوق السعودية

محكمة الاستئناف تؤيد حكماً ضد "الباحة" لصالح "الساطعة للمقاولات"

"الباحة" تكوّن مخصصاً لمقابلة الخسائر نحو 66.7 مليون ريال

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دبي - العربية.نت

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قالت شركة الباحة للاستثمار والتنمية "الباحة"، إن استئنافها ضد الحكم المستلم في 27 يناير 2019، المتعلق بتصحيح تفسير الحكم الصادر من المحكمة التجارية لشركة الساطعة الحديثة المحدودة للمقاولات، أقرت الدائرة، فيه أمس الأربعاء، قبول الاعتراض شكلاً ورفضه مضموناً وتأييد حكم الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة في القضية.

وأضافت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، أن الحكم نص على "قررت الدائرة التمسك بقرارها السابق القاضي بأن المقصود بعبارة إلزام طرفي الدعوى بإتمام تنفيذ العقد المبرم بينهما محل هذه الدعوى كما يلي:

إلزام شركة الباحة للاستثمار والتنمية بأن تدفع لشركة الساطعة الحديثة المحدودة للمقاولات العامة مبلغا قدره 3 ملايين ريال، وإلزام شركة الباحة للاستثمار والتنمية بالإفراغ الفعلي لدى كاتب العدل لكامل القطع وعددها 134 قطعة والتي تملكها بنسبة 50% من كامل الأرض في مخطط المروج والواقعة في السيل الصغير في محافظة الطائف لصالح شركة الساطعة الحديثة المحدودة للمقاولات العامة.

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وكذلك إلزام شركة الباحة للاستثمار والتنمية بالتنازل لصالح شركة الساطعة الحديثة المحدودة للمقاولات العامة عن كامل مشتملات مشروع الدواجن وعن الأرض المقام عليها المشروع والمملوكة لشركة الباحة للاستثمار والتنمية".

وقالت "الباحة"، إنها قامت في وقت سابق بتكوين مخصص لمقابلة الخسائر الناتجة عن عقد تبادل الأصول مع شركة الساطعة الحديثة بمبلغ نحو 66.7 مليون ريال.

وأوضحت أنه يتعذر حالياً تحديد الأثر المالي الإضافي، إن وجد، الذي قد يترتب على عملية تبادل الأصول، وسوف يتم الإفصاح عن هذا الأثر المالي الإضافي، إن وجد، في حينه.

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