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تبريد تدرس الاستحواذ على أصول التبريد في مطار دبي الدولي

سوق دبي

تبريد تدرس الاستحواذ على أصول التبريد في مطار دبي الدولي

مازالت في المراحل الأولية

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دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت شركة تبريد إنها تدرس الاستحواذ المحتمل على أصول تبريد المناطق الموجود في مطار دبي الدولي.

وذكرت الشركة أن الدراسة لا تزال في مراحلها الأولية ولا يوجد اتفاقية استحواذ معمول بها مع أي طرف حتى الآن.

يأتي ذلك بعد تقرير لوكالة بلومبيرغ تحدث عن عرض أصول لمطار دبي الدولي للبيع واهتمام شركة تبريد بشراء وحدة التبريد في المطار.

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وفي تصريحات سابقة للعربية، قال الرئيس المالي التنفيذي لشركة تبريد، عادل سالم الواحدي، إن شركته تدرس حاليا دخول سوقي مصر والأردن بجانب الأسواق الست المتواجدة بها حاليا.

وأضاف أن تبريد، المدرجة في سوق دبي، متواجدة في 6 دول، ومستمرة في خطتها الاستراتيجية طويلة وقصيرة الأجل، التي تتضمن التوسع على كافة الصعد، بالإنطلاق من الإمارات عبر إضافة عملاء جدد ومحطات جديدة أو عمليات استحواذ.

وتتواجد الشركة بالسوق السعودي وهو أحد الأسواق الهامة للشركة، ومن ضمن الأسواق التي تسعى الشركة التوسع بها، وفقا للواحدي.

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