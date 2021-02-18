أوقفت شركة فيسبوك صفحات على منصتها متعلقة بنشر الأخبار داخل أستراليا ردا على دراسة الحكومة فرض قانون يلزم شركات التكنولوجيا بدفع رسوم لشركات الإعلام مقابل نشرها أخبارا على منصتها.

وفي أول ردة فعل على القرار، ذكر رئيس الوزراء الأسترالي أن قرار شركة فيسبوك كان متعجرفا وخاطئا، ويثبت أن شركات التكنولوجيا الكبرى أصبحت ترى أنها أقوى من الحكومات.

وكان موقع فيسبوك قد أوقف صفحات تابعة لمكتب أستراليا للأرصاد الجوية وصفحة إدارة الصحة الحكومية في ولاية كوينزلاند، بالإضافة إلى عشرات الصفحات الأخرى.

من ناحيتها، أفادت فيسبوك أن قرار حجب المواقع الإعلامية على منصتها في أستراليا جاء بسبب عدم تحديد مشروع القانون الأسترالي لمفهوم المحتوى الإخباري.

وأشارت فيسبوك إلى أنها ستقوم برفع الحجب عن أي صفحات حكومية تأثرت بالقرار دون وجه حق.