قال أستاذ علوم المناعة وأبحاث تطوير اللقاحات بمعهد إدوارد جينر بجامعة أكسفورد، الدكتور أحمد سالمان في مقابلة مع "العربية"، عبر الهاتف، إن اللقاحات المعتمدة تم تطويرها لمواجهة السلالات القديمة.

وأضاف أن اللقاحات الموجودة تقل فعاليتها تدريجياً أمام السلالات الجديدة، حيث تظهر طفرات فيروس كورونا كل أسبوعين.

"اللقاحات تخفف من أعراض سلالات كورونا الجديدة وحالات الوفاة، وأكبر تحور لكورونا ظهر في سلالتي بريطانيا وجنوب إفريقيا"، بحسب سالمان.

فيما يتعلق بلقاح كورونا الثالث الذي أعلنت عنه روسيا قال سالمان إنه لا بد من نشر الأبحاث العلمية الخاصة بهذا اللقاح حتى يتسنى التعامل معه في الخارج.

سالمان قال "بدأنا تجارب سريرية لدمج لقاحنا مع لقاح سبوتنيك الروسي".

ولم تكتفِ روسيا بإنتاج لقاحين فقطـ، حيث قال رئيس الوزراء الروسي إن بلاده أقرت لقاحا ثالثا للوقاية من فيروس كورونا للاستخدام المحلي.

وأضاف أن أول 120 ألف جرعة من اللقاح ستُطرح للاستخدام المحلي في مارس، حيث أُطلق عليه اسم كوفي-فاك CoviVac على اللقاح الجديد، وينتجه مركز تشوماكوف Chumakov في مدينة سان بطرسبرغ.

وكانت روسيا قد أطلقت لقاحها الأول باسم "سبوتنيك في" ، وأظهرت نتائج نشرتها مجلة "ذي لانسيت" الطبية المرموقة، أنه فعال بنسبة 91.6%، ضد "كوفيد 19".

وفي سياق متصل، قالت شركة فايزر وشريكتها بيونتيك في بيانات جديدة قدمت إلى إدارة الأغذية والأدوية الأميركية إنه من الممكن تخزين لقاحهما في درجات الحرارة المعتادة لأجهزة التبريد والتجميد في الصيدليات

وقُدمت البيانات الجديدة إلى إدارة الأغذية والأدوية لدعم تعديل مقترح على توصيات إجازة الاستخدام الطارئ بما يسمح بتخزين العبوات عند ما بين 25 درجة تحت الصفر و15 تحت الصفر ما سيخفض أعباء النقل والتخزين بشكل كبير، إذ يجب حاليا تخزين اللقاح عند 70 درجة مئوية تحت الصفر.