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أبن سينا فارما.. شراكة جديدة لتوزيع أدوية "باير" في مصر

ابن سينا فارما
ابن سينا فارما
اقتصاد مصر

أبن سينا فارما.. شراكة جديدة لتوزيع أدوية "باير" في مصر

اتفاق لاستيراد وتوزيع منتجات قطاعي الأدوية وصحة المستهلك في مصر

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة ابن سينا فارما توقيع اتفاقية شراكة مع شركة باير لاستيراد وتوزيع منتجات قطاع الادوية التي تحتاج في استخدامها إلى وصفة طبية، وتلك التي توزع من دون وصفة طبية.

وبحسب بيان صحافي، صادر عن الشركة المصرية، تعد باير شركة متخصصة في مجال تصنيع الأدوية منذ أكثر من 150 عاما وتملك خبرات كبيرة في قطاعي الصحة والزراعة، وبلغ عدد شركاتها 392 شركة في 87 دولة.

بدوره أعرب رئيس مجلس إدارة شركة ابن سينا فارما، محسن محجوب، عن ثقته في أن الشراكة، سينعكس مردودها الإيجابي على تعزيز باقة المنتجات الدوائية التي تقوم ابن سينا فارما بتوزيعها و اتاحة أحدث الحلول والمنتجات الدوائية في السوق المصرية.

من جانبه عبر نائب الرئيس لقطاع صحة المستهلك بشركة باير في الشرق الأوسط، محمد جلال، عن حرص قطاع صحة المستهلك بشركة باير علي اتاحة أحدث الابتكارات العلاجية من اجل احداث تغيير إيجابي في صحة ملايين من البشر حول العالم.

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