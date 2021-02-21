نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن تطبيق كلوب هاوس، أنه يعمل على إضافة المزيد من التشفير لمنع أي تسريب للبيانات، ولزيادة الأمان للمستخدمين.

وذكرت الوكالة أن التطبيق يخطط للعمل مع شركة مختصة بتأمين بيانات المستخدمين.

وقالت رويترز إن تطبيق كلوب هاوس رفض التعليق على تقارير تتحدث عن تسريب بيانات مستخدميه.

وذكر مرصد جامعة ستانفورد الأميركية أن الصين نجحت بالوصول لبيانات مستخدمي تطبيق كلوب هاوس للمحادثات الصوتية بسبب عيوب أمنية.

وتضاعفت عدد مرات تحميل تطبيق المحادثات كلوب هاوس على مدار أسبوعين فقط، وفقا لتقديرات أصدرتها شركة متخصصة في تحليل البيانات.

وقالت شركة آب آني لتحليل البيانات المتخصصة في شؤون التطبيقات الإلكترونية إنها رصدت زيادة كبيرة في عدد مرات تحميل تطبيق المحادثة كلوب هاوس من 3.5 مليون مرة إلى 8.1 مليون مرة في الفترة من 1 إلى 16 فبراير الجاري، وفق "بي بي سي".

ولقد تصاعدت الزيادة في شعبية التطبيق الإلكتروني، الذي يشترط لتحميله على الهاتف دعوة من مستخدم فعلي له، في الفترة الأخيرة بعد أن أكد عدد من المشاهير استخدامه.

وبالرغم من هذه الزيادة الكبيرة في عدد مرات التحميل، إلا أن عدد مرات تحميل التطبيق لا تساوي بالضرورة عدد المستخدمين.