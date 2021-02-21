ارتفع صافي ربح شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس" بنسبة 18.95% خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، ليصل إلى 90.38 مليون ريال، مقارنة بنحو 75.98 مليون ريال في السنة السابقة.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، إنها حافظت على مسار الأهداف الاستراتيجي لتسجل ثباتا في نمو الإيرادات وإجمالي عال للربح، الأمر الذي يعد القائد الأساسي لنمو في صافي الدخل خلال العام 2020.

وسجلت شركة المعمر لأنظمة المعلومات نموا في إيرادات العقود بلغ 2% في العام الحالي إلى نحو 1.016 مليار ريال مقارنة بنحو 997.5 مليون ريال في العام السابق 2019.

وأضافت الشركة أنه على الرغم من التغيرات في بيئة العمل جراء تفشي فيروس كورونا-19، لازالت الشركة قادرة على تحقيق نمو مستمر في الإيرادات وذلك للكفاءة العالية في تحويل الأعمال المرحلة والطلبات الجديدة.

وبلغ مجمل الربح 180.32 مليون ريال خلال العام 2020، بالمقارنة مع 163.82 مليون ريال خلال العام السابق بارتفاع 10.08%.