.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أرباح بنك الرياض السنوية تتراجع 16% إلى 4.7 مليار ريال

سوق السعودية

أرباح بنك الرياض السنوية تتراجع 16% إلى 4.7 مليار ريال

الإيرادات بلغت 9.8 مليار ريال

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن بنك الرياض، اليوم الأحد، عن النتائج المالية السنوية لعام 2020، محققا تراجعا في صافي الربح نسبته 15.8%.

وقال البنك في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن صافي الربح بلغ 4.715 مليار ريال، مقابل 5.602 مليار ريال خلال عام 2019.

وأشار البنك إلى أن إجمالي إيراداته بلغ 9.8 مليار ريال، مقابل 10.37 مليار ريال في العام السابق، بنسبة تراجع 5.38%.

فيتش: فورة بقطاع التجزئة المصرفية ستدعم أداء البنوك السعودية قصص خاصة بنوك السعودية فيتش: فورة بقطاع التجزئة المصرفية ستدعم أداء البنوك السعودية

وقال البنك إن انخفاض صافي الدخل بشكل رئيسي يعود إلى الارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 23.8%، ويعود ذلك إلى ارتفاع مخصص انخفاض خسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى ومخصص الانخفاض في قيمة الاسثمارات.

وقابل ذلك، جزئياَ ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 4.6%، نتيجة للارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل المتاجرة وصافي دخل تحويل عملات أجنبية وصافي دخل العمليات الأخرى وصافي مكاسب بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة، قابله جزئياً انخفاض صافي دخل الأتعاب والعمولات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟ أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟
لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق

الأكثر قراءة

الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون
من نوفمبر وليس بسوق ووهان..مفاجأة عن كورونا تقلب المعايير من نوفمبر وليس بسوق ووهان..مفاجأة عن كورونا تقلب المعايير
جثث مكدسة بأعين مفقوءة..شاهد كم الوثائق التي تورط الأسد جثث مكدسة بأعين مفقوءة..شاهد كم الوثائق التي تورط الأسد
مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة! مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة!
لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها؟ لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها؟
إدارة بايدن تدخل على خط أزمة سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا إدارة بايدن تدخل على خط أزمة سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا

قبل أن تذهب

الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية
الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية

اكتشف المزيد