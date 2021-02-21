أعلن بنك الرياض، اليوم الأحد، عن النتائج المالية السنوية لعام 2020، محققا تراجعا في صافي الربح نسبته 15.8%.

وقال البنك في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن صافي الربح بلغ 4.715 مليار ريال، مقابل 5.602 مليار ريال خلال عام 2019.

وأشار البنك إلى أن إجمالي إيراداته بلغ 9.8 مليار ريال، مقابل 10.37 مليار ريال في العام السابق، بنسبة تراجع 5.38%.

وقال البنك إن انخفاض صافي الدخل بشكل رئيسي يعود إلى الارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 23.8%، ويعود ذلك إلى ارتفاع مخصص انخفاض خسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى ومخصص الانخفاض في قيمة الاسثمارات.

وقابل ذلك، جزئياَ ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 4.6%، نتيجة للارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل المتاجرة وصافي دخل تحويل عملات أجنبية وصافي دخل العمليات الأخرى وصافي مكاسب بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة، قابله جزئياً انخفاض صافي دخل الأتعاب والعمولات.