أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية"، اليوم الأحد، عن النتائج المالية لعام 2020، محققة تراجعا في صافي الربح نسبته 46.39%.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن صافي الربح بلغ 260 مليون ريال، مقابل 485 مليون ريال خلال عام 2019.

يأتي ذلك، بعد تراجع إيرادات الشركة بنسبة 5.6% إلى 7.917 مليار ريال، مقابل نحو 8.4 مليار ريال في 2019، نتيجة الأثر التراكمي لجائحة كورونا والذي أدى إلى تقليص عدد الزوار للعمرة إضافة الى اقتصار الحج على حجاج الداخل، بالإضافة إلى تخفيض الأسعار للمكالمات الانتهائية خلال النصف الثاني من العام 2020.

وقالت الشركة إنها استمرت في تسجيل صافي أرباح للسنة الرابعة على التوالي على الرغم من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد (Covid-19).

وبجانب تراجع الإيرادات، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح بشكل رئيسي إلى ارتفاع في تكلفة الإيرادات بنسبة 2.2% مما أدى إلى انخفاض في إجمالي الربح بتأثير تراكمي قدره 8.8%.

وقالت الشركة أنها تمكنت الشركة من تقليص التأثير السلبي على صافي الربح عبر تخفيض المصاريف التشغيلية بمبلغ 136 مليون ريال.

وأوضحت أن تراجع الأرباح جاء أيضا نتيجة ارتفاع في الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 128 مليون ريال سعودي وذلك نتيجة لاستثمارات النفقات الرأسمالية، في حين انفخضت تكاليف التمويل بمبلغ قدره 146 مليون ريال ويعود ذلك الى الانخفاض في السعر المرجعي لتكلفة التمويل بالريال السعودي (سيبور) والسعر المرجعي لتكلفة التمويل بالدولار الأميركي (ليبور) وكذلك من نتائج إصدار أسهم الحقوق الأولوية.

وأدت اتفاقية إعادة تمويل المرابحة إلى مكاسب من التعديل بموجب المعالجة المحاسبية للمعيار الدولي للتقارير المالية 9 بمبلغ قدره 136 مليون ريال سعودي.

وتمكنت "زين السعودية" من تخفيض خسائرها المتراكمة لتصل إلى 54 مليون ريال للعام 2020 والتي تمثل 0.60% من رأسمالها البالغ 8,987 مليون ريال سعودي مقابل 1,608 مليون ريال سعودي لعام 2019 والتي كانت تمثل 27.5% من رأسمالها البالغ 5,837 مليون ريال.

ويعود هذا الانخفاض إلى تخفيض رأسمال الشركة بمبلغ 1,350 مليون ريال سعودي لإطفاء الخسائر المتراكمة وصافي الربح المسجل للسنة.

وخلال الربع الأخير، قامت الشركة بزيادة رأسمالها من خلال إصدار أسهم حقوق أولوية بمبلغ 4,500 مليون ريال سعودي.

كما قامت الشركة بعكس بعض المخصصات خلال الربع الرابع من العام الحالي بتأثير صافي قدره 149 مليون ريال سعودي.

وبلغ إجمالي الاستثمار الرأسمالي للعام 2020 مبلغ 2.9 مليار ريال سعودي لتعزيز شبكة الجيل الخامس، ومستوى انتشارها، بالإضافة لجودة الخدمات.