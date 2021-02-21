أعلنت شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، اليوم الأحد، عن النتائج المالية السنوية لعام 2020، محققة نموا في صافي الربح نسبته 21.3%.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن صافي الربح بلغ 1.055 مليار ريال، مقابل 870.23 مليار ريال خلال عام 2019.

وأوضحت الشركة أن الإيرادات بلغت 5.86 مليار ريال، مقابل 5.016 مليار ريال خلال 2019، بنسبة نمو 16.9%.

وعزت الشركة النمو إلى 3 أسباب رئسية، أولها نمو الإيرادات وذلك نتيجة لنمو كل من قطاع المستشفيات وقطاع الصيدليات وقطاع الحلول.

ويعود النمو في الإيرادات في قطاع المستشفيات إلى الزيادة في نسب الإشغال لأقسام التنويم، بالإضافة إلى الارتفاع في مبيعات قطاع الصيدليات للعام 2020، وأيضاً الارتفاع في إيرادات في قطاع الحلول من العقود الجديدة التي حصلت عليها المجموعة خلال العام 2019م وكذلك 2020، وفقا للشركة.

أما ثاني أسباب النمو، فأرجعته المجموعة إلىارتفاع الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) بمبلغ 306.36 مليون ريال بالمقارنة بالعام 2019، حيث بلغ 1,491.70 مليون ريال وبنسبة نمو قدرها 25.85%، بينما ارتفعت نسبة هامش الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) لتصل إلى 25.45% مقارنة بـ 23.63% مقارنة بالعام السابق.

وآخر أسباب النمو العام الماضي، هو ارتفاع صافي الدخلبنسبة قدرها 21.29%، ليبلغ 1,055.48 مليون ريال سعودي، وبارتفاع في هامش صافي الدخل حيث بلغ 18.01% مقارنة بـ 17.35% للعام 2019، حيث استطاعت المجموعة زيادة الأرباح بالرغم من الزيادة في التكاليف المرتبطة بتشغيل مستشفى الخبر خلال الربع الثاني من عام 2019م والذي لا يزال في مرحلة التسارع في نمو الإيرادات، وكذلك للأثر الإيجابي لنمو الإيرادات والزيادة في نسب الإشغال في أقسام التنويم خلال العام 2020.

وأعلنت المجموعة عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من 2020، بـ 210 مليون ريال للسهم، لتصل حصة السهم إلى 60 هللة.