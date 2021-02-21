.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أرباح سليمان الحبيب السنوية تنمو 21% وتتجاوز مليار ريال

سوق السعودية

أرباح سليمان الحبيب السنوية تنمو 21% وتتجاوز مليار ريال

3 أسباب رئيسية وراء النمو

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، اليوم الأحد، عن النتائج المالية السنوية لعام 2020، محققة نموا في صافي الربح نسبته 21.3%.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن صافي الربح بلغ 1.055 مليار ريال، مقابل 870.23 مليار ريال خلال عام 2019.

وأوضحت الشركة أن الإيرادات بلغت 5.86 مليار ريال، مقابل 5.016 مليار ريال خلال 2019، بنسبة نمو 16.9%.

وعزت الشركة النمو إلى 3 أسباب رئسية، أولها نمو الإيرادات وذلك نتيجة لنمو كل من قطاع المستشفيات وقطاع الصيدليات وقطاع الحلول.

ويعود النمو في الإيرادات في قطاع المستشفيات إلى الزيادة في نسب الإشغال لأقسام التنويم، بالإضافة إلى الارتفاع في مبيعات قطاع الصيدليات للعام 2020، وأيضاً الارتفاع في إيرادات في قطاع الحلول من العقود الجديدة التي حصلت عليها المجموعة خلال العام 2019م وكذلك 2020، وفقا للشركة.

فيتش: فورة بقطاع التجزئة المصرفية ستدعم أداء البنوك السعودية قصص خاصة بنوك السعودية فيتش: فورة بقطاع التجزئة المصرفية ستدعم أداء البنوك السعودية

أما ثاني أسباب النمو، فأرجعته المجموعة إلىارتفاع الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) بمبلغ 306.36 مليون ريال بالمقارنة بالعام 2019، حيث بلغ 1,491.70 مليون ريال وبنسبة نمو قدرها 25.85%، بينما ارتفعت نسبة هامش الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) لتصل إلى 25.45% مقارنة بـ 23.63% مقارنة بالعام السابق.

وآخر أسباب النمو العام الماضي، هو ارتفاع صافي الدخلبنسبة قدرها 21.29%، ليبلغ 1,055.48 مليون ريال سعودي، وبارتفاع في هامش صافي الدخل حيث بلغ 18.01% مقارنة بـ 17.35% للعام 2019، حيث استطاعت المجموعة زيادة الأرباح بالرغم من الزيادة في التكاليف المرتبطة بتشغيل مستشفى الخبر خلال الربع الثاني من عام 2019م والذي لا يزال في مرحلة التسارع في نمو الإيرادات، وكذلك للأثر الإيجابي لنمو الإيرادات والزيادة في نسب الإشغال في أقسام التنويم خلال العام 2020.

وأعلنت المجموعة عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من 2020، بـ 210 مليون ريال للسهم، لتصل حصة السهم إلى 60 هللة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟ أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟
لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق

الأكثر قراءة

الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون
من نوفمبر وليس بسوق ووهان..مفاجأة عن كورونا تقلب المعايير من نوفمبر وليس بسوق ووهان..مفاجأة عن كورونا تقلب المعايير
جثث مكدسة بأعين مفقوءة..شاهد كم الوثائق التي تورط الأسد جثث مكدسة بأعين مفقوءة..شاهد كم الوثائق التي تورط الأسد
مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة! مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة!
لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها؟ لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها؟
إدارة بايدن تدخل على خط أزمة سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا إدارة بايدن تدخل على خط أزمة سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا

قبل أن تذهب

الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية
الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية

اكتشف المزيد