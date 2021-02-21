أعلنت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، اليوم الأحد، عن النتائج المالية السنوية لعام 2020، محققة قفزة في صافي الربح قدرها 2425.8%.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن صافي الرباح بلغ 783 مليون ريال، مقابل 31 مليون ريال خلال العام الماضي، لتقفز بذلك الأرباح أكثر من 25 مرة.

وشهدت الإيرادات ارتفاعا بنسبة 4.4% إلى 14.046 مليار ريال، مقابل 13.45 مليار ريال خلال عام 2019، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى نمو مبيعات البيانات ونمو مبيعات قطاع الأعمال ومبيعات الجملة إضافة إلى زيادة وتحسن نوعية قاعدة العملاء.

ويعود السبب الرئيسي في تحقيق صافي ربح إلى ارتفع إجمالي الربح بنسبة 4.5% ليصل إلى 8,152 مليون ريال للعام المالي 2020م مقارنة بـ 7,800 مليون ريال للعام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى التحسن في الإيرادات.

وحققت موبايلي أعلى ربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) خلال السبع سنوات الماضية ليصل إلى 5.350 مليار ريال في العام 2020م بالمقارنة مع 4.947 مليار ريال للعام السابق بارتفاع قدره 8.2%. ويعود ذلك التحسن إلى كفاءة الشركة في إدارة عملياتها التشغيلية والزيادة في الإيرادات.

وقد تحسنت نسبة هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA margin) لتصل إلى 38.1% للعام الحالي بالمقارنة مع 36.8% في العام السابق.

وتحسنت الأرباح التشغيلية خلال العام المالي 2020م بنسبة 41.3% لتصل إلى 1.367 مليار ريال، مقابل أرباح تشغيلية قدرها 967 مليون ريال في العام السابق، ويعود ذلك إلى تحسن الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA).

وانخفضت مصاريف التمويل للعام المالي 2020م لتصل إلى 561 مليون ريال بالمقارنة مع 929 مليون ريال للعام السابق بانخفاض قدره 39.6%، نتيجة لجهود الشركة في تخفيض مصاريف التمويل وذلك بإعادة تمويل جزء كبير من القروض القائمة بنهاية العام 2019م، إضافة إلى الانخفاض في معدل الفائدة.

وبلغ مصروف الزكاة للعام المالي 2020م 43 مليون ريال بالمقارنة مع مصروف زكاة بمبلغ 49 مليون ريال للعام السابق.

بلغ صافي الدين بنهاية العام 2020م مبلغ 10.602 مليار ريال بالمقارنة مع 10.626 مليار ريال بنهاية العام السابق.