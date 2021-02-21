.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بوبا العربية توقع تسوية فروقات زكوية تتجاوز 120 مليون ريال

شركة بوبا العربية
شركة بوبا العربية
سوق السعودية

بوبا العربية توقع تسوية فروقات زكوية تتجاوز 120 مليون ريال

عن الأعوام من 2008 إلى 2016 وعام 2018

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني "بوبا العربية"، اليوم الأحد، عن التوصل لاتفاق تسوية نهائي مع الهيئة العامة للزكاة والدخل فيما يخص فروقات الزكاة وضرائب الدخل والاستقطاع للأعوام من 2008 وحتى 2016 والعام 2018م وذلك بمبلغ إجمالي نحو 120.12 مليون ريال.

وقالت "بوبا العربية"، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إنه لا يوجد أثر مالي جوهري متوقع للتسوية على نتائج أعمال الشركة، لأن معظم تلك الفروقات قد تم التحوط لها سابقاً.

كانت أرباح بوبا العربية للتأمين، قبل الزكاة، قد تراجعت بنسبة 35% إلى 170 مليون ريال في الربع الثالث، مقارنة بـ260.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

نتائج قوية تواصل دفع مؤشر الأسهم السعودية فوق 9 آلاف نقطة أسواق المال سوق السعودية نتائج قوية تواصل دفع مؤشر الأسهم السعودية فوق 9 آلاف نقطة

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، ارتفعت أرباح "بوبا" قبل الزكاة بنسبة 29% إلى 739 مليون ريال، مقارنة بـ571 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟ أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟
لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق

الأكثر قراءة

الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون
من نوفمبر وليس بسوق ووهان..مفاجأة عن كورونا تقلب المعايير من نوفمبر وليس بسوق ووهان..مفاجأة عن كورونا تقلب المعايير
جثث مكدسة بأعين مفقوءة..شاهد كم الوثائق التي تورط الأسد جثث مكدسة بأعين مفقوءة..شاهد كم الوثائق التي تورط الأسد
مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة! مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة!
لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها؟ لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها؟
إدارة بايدن تدخل على خط أزمة سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا إدارة بايدن تدخل على خط أزمة سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا

قبل أن تذهب

الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية
الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية

اكتشف المزيد