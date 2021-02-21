أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني "بوبا العربية"، اليوم الأحد، عن التوصل لاتفاق تسوية نهائي مع الهيئة العامة للزكاة والدخل فيما يخص فروقات الزكاة وضرائب الدخل والاستقطاع للأعوام من 2008 وحتى 2016 والعام 2018م وذلك بمبلغ إجمالي نحو 120.12 مليون ريال.

وقالت "بوبا العربية"، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إنه لا يوجد أثر مالي جوهري متوقع للتسوية على نتائج أعمال الشركة، لأن معظم تلك الفروقات قد تم التحوط لها سابقاً.

كانت أرباح بوبا العربية للتأمين، قبل الزكاة، قد تراجعت بنسبة 35% إلى 170 مليون ريال في الربع الثالث، مقارنة بـ260.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، ارتفعت أرباح "بوبا" قبل الزكاة بنسبة 29% إلى 739 مليون ريال، مقارنة بـ571 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.