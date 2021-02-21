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جويتز كوراس رئيساً تنفيذياً لـ"ميدغلف"

ميدغلف للتأمين
شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف"
سوق السعودية

جويتز كوراس رئيساً تنفيذياً لـ"ميدغلف"

بعد استلام عدم ممانعة البنك المركزي السعودي

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف" عن قرار مجلس إدارتها الصادر بتعيين جويتز كوراس بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة وذلك بعد استلام عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على هذا التعيين.

وقالت "ميدغلف" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، إن جويتز كوراس سيباشر مهامه كرئيس تنفيذي للشركة مطلع مارس 2021.

وأشارت "ميدغلف" إلى أن جويتز يملك خبرة طويلة تزيد على 20 سنة في مجال التأمين، تقلد خلالها مناصب قيادية، وحاصل على درجة الدكتوراة في الفيزياء النظرية والرياضية.

يذكر أن الرئيس التنفيذي للعمليات عمر المحمود، تولى مهام الرئيس التنفيذي خلال الفترة الماضية.

كانت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف"، قد أعلنت في 3 ديسمبر الماضي، عن تقديم الرئيس التنفيذي طارق بن عبدالله النعيم استقالته إلى مجلس الإدارة، وذلك لظروفه الخاصة، وقرر مجلس الإدارة قبول الاستقالة بالإجماع في 2 ديسمبر 2020، وتسري من 6 ديسمبر 2020.

ووافق مجلس الإدارة حينئذ على تكليف عمر بن عبدالرحمن المحمود الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات للقيام بمهام الرئيس التنفيذي للشركة اعتبارا من تاريخه، إضافة إلى استمراره بالقيام بمهامه الحالية لحين استكمال مسوغات تعيين رئيس تنفيذي والحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي.

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