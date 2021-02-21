أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس" عن توقيعها اتفاقية مع شركة "إن تتش هيلث" جزء من مجموعة تيلادوك هيلث العالمية والرائدة في تقنيات الطب الاتصالي والمستخدمة من أكبر مقدمي الخدمات الصحية في العالم، وذلك لإنشاء عيادات افتراضية عبر بناء منظومة رقمية باستخدام التقنية السحابية.

وقالت المعمر لأنظمة المعلومات في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، إن ذلك بهدف تقديم الخدمات الصحية والطبية الافتراضية داخل وخارج المملكة.

وتوقعت إطلاق الخدمة خلال الربع الثالث 2021، مشيرة إلى أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي وتاريخه إلا بعد الانتهاء من أخذ الموافقات والمتطلبات الضرورية من الجهات الرسمية المختصة.

وأشارت إلى عدم وجود أطراف ذات علاقة في الاتفاقية، وستعلن التطورات الجوهرية بشأن الاتفاقية في حينه.

كانت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس"، قد أعلنت عن ارتفاع صافي الربح بنسبة 18.95% خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، ليصل إلى 90.38 مليون ريال، مقارنة بنحو 75.98 مليون ريال في السنة السابقة.

وقالت في بيان على "تداول"، اليوم الأحد، إنها حافظت على مسار الأهداف الاستراتيجي لتسجل ثبات في نمو الإيرادات وإجمالي عالي للربح، الأمر الذي يعد القائد الأساسي لنمو في صافي الدخل خلال العام 2020.