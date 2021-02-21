تحولت شركة ديار للتطوير المدرجة في سوق دبي المالي، لتحقيق خسائر نحو 216.92 مليون درهم (نحو 59 مليون دولار) في العام 2020، مقابل صافي أرباح 71.54 مليون درهم (نحو 19.5 مليون دولار) في 2019.

وقالت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، اليوم الأحد، إن إيرادات المجموعة بلغت نحو 413 مليون درهم في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، مقابل 604 ملايين درهم في السنة السابقة.

وذكرت الشركة في بيان منفصل، أن خسائرها المتراكمة بلغت 1.748 مليار درهم بنهاية 2020، تعادل نسبة 30.26% من رأس المال.

وأوضحت ديار للتطوير أن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ الخسائر المتراكمة هي قيمة مخصصات انخفاض في قيمة الموجودات نتيجة لوضع سوق العقار في دبي، وسجلت في عام 2010.

وأوضحت أنه بالإضافة إلى ذلك قامت الشركة في عام 2018 بتطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 9، ونشأ عنه مخصصات لبعض الأصول بقيمة 661 مليون درهم، وسجلت في الرصيد الافتتاحي للخسائر المتراكمة كما في 1 يناير 2018.

وأوضحت الشركة أنها قامت خلال 2020، بأخذ مخصصات وتسجيل انخفاض في القيمة العادلة لأصولها العقارية بالإضافة لأصولها في قطاع الضيافة وذلك نتيجة تأثيرات جائحة كورونا على هذا القطاع، والتي أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على كافة القطاعات ولكن أبرزها قطاعي السياحة والضيافة.

وفي سياق متصل، قالت الشركة إن مجلس إدارتها قرر التوصية للمساهمين في اجتماع الجمعية العمومية القادمة، إذا اقتضى الأمر، بعدم السير في إجراءات تخفيض رأس المال، وذلك بعد مراجعة والموافقة على البيانات المالية والخسائر الناتجة عن انخفاض قيمة الأصول وبشكل أساسي عن جائحة كورونا والوضع الاقتصادي الحالي.