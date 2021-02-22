آبل تخطت سامسونغ.. وتتجه قيمتها السوقية لـ3 تريليونات دولار

تفوقت شركة آبل على شركة سامسونغ لتصبح أكبر بائع للهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم في الربع الأخير من عام 2020، وهو إنجاز لم تحققه آبل منذ عام 2016، وذلك وفقًا لبيانات السوق من شركة جارتنر.

وفي الربع الأخير من عام 2020، باعت آبل 80 مليون جهاز آيفون جديد، وكانت المبيعات مدفوعة إلى حد كبير بإطلاق أول سلسلة آيفون مزودة بتقنية "الجيل الخامس".

وتقول جارتنر: "إن 5G وميزات الكاميرا المحسنة ساعدت في إقناع العملاء بالترقية إلى نماذج آيفون 12 في الربع الأخير من العام".

وأضافت: "بالرغم من أن المستهلكين ظلوا حذرين بشأن الإنفاق، شجعت الهواتف الذكية الداعمة لشبكات الجيل الخامس وميزات الكاميرا بعض المستخدمين على شراء الهواتف الذكية الجديدة أو ترقية هواتفهم الذكية الحالية في هذا الربع.

ومقارنة بعام 2019، باعت آبل أكثر من 10 ملايين جهاز آيفون إضافي في الربع الرابع وشهدت زيادة حصتها في سوق الهواتف الذكية العالمية بنسبة 15% تقريباً.

وشهدت سامسونغ، المنافس الأقرب لشركة آبل، انخفاضاً في حصتها السوقية بنسبة 11.8% وباعت 8 ملايين جهاز أقل مقارنةً بعام واحد فقط، وفقاً لبيانات السوق.

وتتعلق زيادة حصة شركة آبل في السوق بنسبة 15% تقريباً بالدورة الفائقة للترقية.

شهدت آبل أكبر عدد من ترقيات آيفون

وفي الربع الأول من عام 2021، شهدت آبل أكبر عدد من ترقيات آيفون، وفقاً لما ذكره الرئيس التنفيذي تيم كوك.

وحققت أجهزة آيفون وحدها إيرادات تزيد عن 65 مليار دولار في الربع الأول من العام.

لكن بالنسبة للصورة الأكبر، انخفضت مبيعات الهواتف الذكية العالمية بنسبة 12.5% في عام 2020.

ومن بين أكبر خمس شركات لتصنيع الهواتف الذكية، كانت شركتا آبل وشاومي هما الوحيدتين اللتين لم تتأثران بالانخفاض العالمي في المبيعات.

ويأتي نمو آبل بالرغم من أنها أطلقت سلسلة آيفون 12 خارج الإطار الزمني المعتاد لشهر سبتمبر بسبب الأزمة الصحية العالمية.

وفي جميع المجالات، أدى النمو المتسارع لاعتماد 5G في جميع أنحاء العالم إلى زيادة الطلب على الهواتف الذكية المتوافقة مع الجيل الخامس.

وفي عام عانى من صعوبات اقتصادية، كان المستهلكون يبحثون عن هواتف منخفضة التكلفة وميسورة التكلفة داعمة للجيل الخامس، بدلاً من النماذج الرائدة ذات الأسعار العالية التي تصل إلى 1500 دولار.

ومن هذا المنطلق، من المحتمل أن يكون iPhone 12 mini، بالرغم من التقارير التي تتحدث عن ضعف أدائه، قد ساعد آبل على تجاوز سامسونغ بفضل شكله الصغير وسعره المعقول نسبياً.

آبل تتجه إلى 3 تريليونات دولار بفضل آيفون 12

إلى ذلك، تستمر شعبية ومبيعات تشكيلة آيفون 12 في الارتفاع طوال عام 2021، وذلك وفقاً لتحليل Wedbush لتداول الأوراق المالية، وهو عامل يمكن أن يمنح شركة آبل قيمة سوقية تزيد عن 3 تريليونات دولار بحلول نهاية العام.

وتقع تشكيلة آيفون 12 في وسط ما يشير إليه المحللون على أنه الدورة الفائقة، حيث تتمتع آبل بمبيعات عالية من أحدث هواتفها الذكية.

وفي ملاحظة للمستثمرين، تعتقد Wedbush أن أداء آبل قد يتفوق هذا العام بالمقارنة ما يعتقده محللو وول ستريت.