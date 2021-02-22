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إيران تنجح في ابتزازها.. المركزي يتفق مع سيول للإفراج عن أموالها

المركزي الإيراني
البنك المركزي الإيراني
اقتصاد إيران

إيران تنجح في ابتزازها.. المركزي يتفق مع سيول للإفراج عن أموالها

بسبب العقوبات الأميركية.. كوريا الجنوبية تتقاضى مبالغ مقابل الاحتفاظ بالأموال

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دبي - العربية.نت

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أعلن البنك المركزي الإيراني اتفاقه مع كوريا الجنوبية على تحويل الأموال الإيرانية المجمدة البالغة 7 مليارات دولار، وفق ما نقلت "إيران إنترناشيونال".

وبعد أن أعلنت إيران سابقا إصدار إذن بمغادرة طاقم السفينة الكورية الجنوبية المحتجزة من قبل الحرس الثوري منذ مطلع يناير، وتوضيح سيول بأن محادثات جارية مع واشنطن من أجل الإفراج عن أموال طهران المحتجزة، أوضحت سيول في 4 فبراير الجاري أن طاقم الناقلة ما زال على متنها ولم يسمح له بالمغادرة.

في حين أوضح ممثل عن شركة الشحن "دي ام شبينغ" لوكالة فرانس برس أنه لا يوجد أي شيء مؤكد بشأن الإفراج عن الطاقم، قائلا إن "المناقشات بشأن عودتهم لا تزال جارية".

وكانت قوات الحرس الثوري اعترضت ناقلة النفط "هانكوك شيمي" واحتجزت طاقمها في الرابع من يناير بالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجي.

ورقة ابتزاز

وجاء اعتراض السفينة بينما كانت طهران تضغط فيه على سيول للإفراج عن مليارات الدولارات مجمدة لديها بسبب العقوبات الأميركية، على الرغم من أن المسؤولين الإيرانيين أكدوا ألا علاقة للأموال بقضية السفينة، وهو ما تنفيه الوقائع.

إذ أعلنت كوريا الجنوبية وبعيد ساعات قليلة من إعلان طهران السماح بمغادرة طاقم السفينة مطلع الشهر الجاري، أنها تجري مباحثات مع واشنطن بشأن إمكانية أن تدفع الأموال المحجوزة كبدل عن ديون إيران المترتبة للأمم المتحدة، وهو اقتراح كانت طهران عرضته سابقا.

سفينة كوريا الجنوبية المحتجزة من قبل الحرس الثوري الإيراني (فرانس برس)
سفينة كوريا الجنوبية المحتجزة من قبل الحرس الثوري الإيراني (فرانس برس)

يذكر أن إيران كانت واحدة من مصدري النفط الرئيسيين إلى كوريا الجنوبية إلى أن أوقفت سيول مشترياتها تحت ضغط العقوبات الأميركية التي أعادها الرئيس السابق دونالد ترمب في 2018 في إطار سياسة "الضغوط القصوى" ضد إيران التي تهدف إلى تجفيف عائداتها النفطية.

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