مصر للطيران توقف 4 طائرات "بوينغ 777"

أعلنت شركة مصر للطيران أنه بناء على توصية شركة بوينغ العالمية الصانعة للطائرات وقرار الإدارة الفيدرالية الأميركية للطيران (FAA) بإيقاف تشغيل للطائرات من طراز BOEING 777-200 و المزودة بمحركات برات آند ويتني 112-4000، قررت الشركة القابضة لمصرللطيران إيقاف تشغيل 4 طائرات من طراز بوينغ B777-200 التى تمتلكها الشركة ضمن أسطولها الجوي والمزودة بذات المحركات.

وقالت الشركة في بيان "هذا يأتى تطبيقاً للتوصية حتى إصدار بروتوكول الفحص الفنى لهذه المحركات وتنفيذه على هذه المحركات وذلك على صدى واقعة احتراق محرك طائرة شركة يونايتد إيرلاينز و تناثر أجزاء منه فى الجو".

ولا يسري القرار على طراز بوينغ 300-777 الذى تقوم الشركة بتشغيل 6 طائرات منه مزودة بمحركات من طراز مختلف عن برات اند ويتني 112-4000.

كان ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد نشروا السبت، مقطع فيديو يظهر احتراقا مروعا لمحرك طائرة الركاب، بوينغ 200-777، تابعة لشركة "يونايتد"، خلال تحليقها عقب الإقلاع من ولاية كولورادو الأميركية.

وأكد مطار دنفر الدولي ما جاء في الفيديو المنشور أن "رحلة يونايتد 328 أقلعت من مطار دنفر بعد ظهيرة السبت وعادت بعد وقت قصير بعد الإبلاغ عن مشكلة في المحرك".

وأضاف أن "الطائرة هبطت بسلام ولم يتم الإبلاغ عن إصابات". وقالت الشرطة إن حطام المحرك تساقط في مناطق مختلفة، ودعت كل من يعثر على جزء من ذلك الحطام للتبليغ.

وفي سياق متصل قالت بريطانيا، الإثنين، إن طائرة بوينغ 777 المزودة بمحركات مماثلة لتلك التي اشتعلت على متن طائرة في الولايات المتحدة ستُمنع من دخول المجال الجوي البريطاني.

وقال وزير النقل غرانت شابس إن القيد المؤقت ينطبق على الطائرات المجهزة بمحركات برات أند ويتني 4000-112. وقال على تويتر "سأواصل العمل من كثب مع (هيئة الطيران المدني البريطانية) لمراقبة الوضع"، بعد أن قامت طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز بهبوط اضطراري السبت إثر حريق في المحرك.

أوصت شركة بوينغ شركات الطيران بتعليق تشغيل طائرات "بوينغ 777" الموجودة في الخدمة والتي تعمل بمحركات "برات آند ويتني 4000-112"، حتى تحدد إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية البروتوكول المحدد للفحص المناسب. وهوى سهم بوينغ بأكثر من 3% مع عودة كابوس 737 ماكس ليخيم على الشركة، فيما تكشفت عدة حوادث مرتبطة بالطائرة 777 وجميعا يتعلق بالمحرك برات آند ويتني.

وبحسب بيان للشركة، فإن عدد الطائرات في الخدمة من هذا الطراز نحو 69 طائرة، بينما هنالك 59 طائرة في التخزين.

وأوضحت شركة بوينغ أنها تدعم قرار مكتب الطيران المدني الياباني، وإجراءات إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية بتعليق عمليات تشغيل طائرات "بوينغ 777" التي تعمل بمحركات "Pratt & Whitney 4000-112".

وقالت "نحن نعمل مع هؤلاء المنظمين أثناء اتخاذهم الإجراءات أثناء وجود هذه الطائرات على الأرض، فيما تجري شركة المحركات "رات آند ويتني" عمليات تفتيش".