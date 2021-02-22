ساويرس يتخارج من Signature Aviation بـ4.7 مليار دولار

يخطط الملياردير المصري ناصف ساويرس لقبول عرض استحواذ محلي بقيمة 4.7 مليار دولار على حصته في شركة الطائرات الخاصة "Signature Aviation"، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات.

ومن المقرر، أن تقوم الأداة الاستثمارية لساويرس، NNS، ببيع حصتها البالغة 7.42% إلى كونسورتيوم عطاء بقيادة Blackstone Group Inc و Global Infrastructure Partners، بحسب ما ورد في كالة "بلومبيرغ".

وقالت مصادر مطلعة إن ساويرس، ثالث أكبر مساهم في Signature Aviation ، قد يعلن دعمه لهذه الصفقة الأسبوع المقبل.

ستساعد هذه الخطوة في إنهاء معركة استحواذ استمرت عدة أشهر على أكبر مشغل لقواعد الطائرات الخاصة في العالم.

بحيث تعاونت شركتا GIP و Blackstone المتنافسان في وقت سابق من هذا الشهر وزادا عرض الاستحواذ إلى 5.62 دولار للسهم على شركة "سيجنتشر آفيشن".

وتعد Signature Aviation أكبر مشغل للطائرات الخاصة وهي شركة متعددة الجنسيات لخدمات الطيران ومقرها المملكة المتحدة، وهي مدرجة في بورصة لندن.