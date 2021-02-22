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الرئيس التنفيذي لـ"سايكو" يتقاعد بنهاية 2021

الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني سايكو
الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني "سايكو"
سوق السعودية

الرئيس التنفيذي لـ"سايكو" يتقاعد بنهاية 2021

مشيرة إلى جهوده منذ تأسيس الشركة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني "سايكو" عن قبول مجلس إدارة الشركة بالتمرير أمس الأحد، طلب التقاعد الذي تقدم به الرئيس التنفيذي للشركة حسن عبدالله الصومالي اعتباراً من نهاية ديسمبر 2021.

وأشارت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، إلى ما بذله الرئيس التنفيذي من جهود منذ تأسيس الشركة والمساهمة في تطوير العمل والنمو بأعمال الشركة للوصول إلى الأهداف المنشودة.

,كانت شركة "سايكو" قد سجلت صافي ربح قبل الزكاة والضريبة بلغ 39 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى من 2020، مقابل تسجيلها أرباحا بلغت 8 ملايين ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بارتفاع 351 %.

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ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال 9 أشهر مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى الزيادة في صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين بنسبة 41%، وذلك بسبب تسجيل أرباح زيادة القيمة على بعض الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة خلال الفترة الحالية، كما انخفض صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 34%، وانخفضت تكاليف اكتتاب وثائق التأمين بنسبة 14%.

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