تابعة لـ"تهامة" تمدد اتفاقية توزيع حصرية مع "هوتن مفلن هاركورت"

أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق عن قيام شركة تهامة للتوزيع، التابعة لها، بتمديد اتفاقية التوزيع الحصرية مع شركة تكنولوجيا التعليم "هوتن مفلن هاركورت".

وقالت "تهامة للإعلان" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، إن الاتفاقية تمنح تهامة حق التوزيع الحصري لمنتجات هوتن مفلن هاركوت في المملكة العربية السعودية.

وتسري الاتفاقية حتى ديسمبر 2023 وتتضمن بنداً يسمح بتمديدها حتى ديسمبر 2025.

وأشارت "تهامة" إلى أنها أسست مع "هاركورت" شراكة ناجحة منذ عام 2010، لتقديم خدمات تعليمية متكاملة لأكثر من 170 مدرسة في جميع أنحاء المملكة.

وعن قيمة العقد وأثره المالي قالت الشركة إنه يعتمد على قيمة المنتجات المشتراة في الفترة من 2021 وحتى 2023.

وتعد "هوتن مفلن هاركورت" مزوداً عالمياً للمناهج التعليمية للفترة من الروضة وحتى الثانوي.