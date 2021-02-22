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سليمان الحبيب ترسي عقدا بـ 71 مليون ريال لتشييد مستشفى جديد

مجموعة سليمان الحبيب
مجموعة سليمان الحبيب
سوق السعودية

سليمان الحبيب ترسي عقدا بـ 71 مليون ريال لتشييد مستشفى جديد

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دبي - العربية.نت

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أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، اليوم الاثنين، عن توقيع شركتها التابعة شركة مستشفى الغرب التخصصي للرعاية الطبية عقدا مع شركة مسح للمقاولات.

وستتولى شركة مسح للمقاولات بناء أعمال الهيكل لمشروع مستشفى النساء والولادة والأطفال، بقيمة 71 مليون ريال.

وأوضحت المجموعة أن مدة العقد عام واحد.

وأعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، أمس، عن النتائج المالية السنوية لعام 2020، محققة نموا في صافي الربح نسبته 21.3%.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن صافي الربح بلغ 1.055 مليار ريال، مقابل 870.23 مليار ريال خلال عام 2019.

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