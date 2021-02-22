محكمة أردنية تطلب الحجز التنفيذي على أموال "مسك الأردن"

أعلنت شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة "مسك"، عن استلامها أمر محكمة بداية عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية تطلب فيه التحفظ على الأموال المنقولة وغير المنقولة لشركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة "مسك الأردن".

وقالت شركة "مسك السعودية"، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، إنه صدر طلب إجرائي عن محكمة بداية عمان مفاده تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي بشأن الأموال العائدة للمحكوم عليها شركة "مسك الأردن" التي لدى شركة "مسك السعودية" والبالغة 11.905 مليون ريال، وبأن رئيس محكمة التنفيذ يطلب تحويل هذه المبالغ لحساب القضية التنفيذية.

وقالت "مسك السعودية" إنه نظراً لأن هذه المبالغ مسجلة في دفاترها فإنها لا ترى أثراً مالياً متوقعاً على نتائج أعمالها من هذا الإجراء.

وتمتلك "مسك السعودية" حصة 19.9% من رأسمال شركة "مسك الأردن"، وكانت "مسك السعودية" قد تلقت في أكتوبر 2019، أمراً من محكمة بداية عمان طلبت خلاله التحفظ على الأموال المنقولة وغير المنقولة لشركة "مسك الأردن".