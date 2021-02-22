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"وفرة" تعلن عن إعفاء الرئيس التنفيذي والعتيبي بديلاً له

وفرة للصناعة والتنمية
شركة وفرة للصناعة والتنمية "وفرة"
سوق السعودية

"وفرة" تعلن عن إعفاء الرئيس التنفيذي والعتيبي بديلاً له

بعد توصية العضو المنتدب

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة وفرة للصناعة والتنمية "وفرة"، اليوم الاثنين، عن قرار مجلس الإدارة بإعفاء زينان سالم علي اليامي من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة وتكليف مقعد إبراهيم رمثان العتيبي بمهام الرئيس التنفيذي.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، إن رئيس مجلس الإدارة أبلغ المجلس خلال اجتماعه أمس الأحد، إنه استلم توصية من العضو المنتدب بشأن إدارة الشركة وطلب من العضو المنتدب طرح توصيته.

وأضافت "وفرة" أن العضو المنتدب أوضح أنه من خلال إدارته للشركة في الفترة السابقة وبناءً على نتائج الشركة في السنتين السابقتين 2019، 2020، بالإضافة إلى عدم وجود رؤية واضحة للعام 2021، على الجانب الإداري والمالي، وعدم استيفاء بعض المتطلبات خلال اجتماع مجلس الإدارة الأول بالشركة رأى أن يرفع توصية لمجلس الإدارة من أجل مصلحة العمل.

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وقالت أن توصية العضو المنتدب جاءت من شقين الأول إعفاء زينان سالم اليامي من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة وتعيينه مديراً لمصنع حبوب الإفطار، وتكليف مقعد إبراهيم العتيبي بمهام الرئيس التنفيذي حتى إشعار آخر، وهو ما وافق عليه مجلس الإدارة على أن يسري من 21 فبراير 2021.

وأشارت "وفرة" إلى أن مقعد إبراهيم العتيبي، قضى أكثر من عشر سنوات في مجال التصنيع متدرجاً في المهام والمسؤوليات، وواصل في مجال ريادة الأعمال ودراسات التسويق، وكان يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة وفرة للصناعة والتنمية.

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