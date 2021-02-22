"ينساب" تعلن استمرار أعمال صيانة مصنع جلايكول الإيثلين 3 أيام إضافية

قالت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب"، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، إن أعمال الصيانة لمصنع جلايكول الإيثلين ما زالت جارية حتى الآن وذلك لوجود أعمال صيانة إضافية لإصلاح بعض الأعطال الفنية التي ظهرت أثناء أعمال الصيانة.

وكانت الشركة قد أعلنت عن إيقاف مصنع جلايكول الإيثلين لمدة 21 يوماً بداية من مطلع فبراير 2021، لإجراء أعمال الصيانة الوقائية حسب المعايير الصناعية والفنية.

وتوقعت "ينساب" أن تستمر أعمال الصيانة لمدة 3 أيام إضافية عن المعلن عنها سابقاً.

وأشارت إلى أنه لا تغيير في الأثر المالي لأعمال الصيانة المُعلن عنها سابقاً.

وكانت الشركة قد انتهت من أعمال صيانة مصنع الأوليفينات بعد إيقافه لمدة 10 أيام ابتداء من 5 فبراير 2021، وقدرت الأثر المالي المتوقع لأعمال الصيانة الوقائية في المصنعين حسب متوسط الأسعار بـ90 مليون ريال.