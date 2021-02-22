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كوبانغ الكورية تقدم أوراق طرح أسهمها في بورصة نيويورك

وول ستريت

كوبانغ الكورية تقدم أوراق طرح أسهمها في بورصة نيويورك

تقييم الشركة يصل إلى 50 مليار دولار

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دبي - العربية.نت

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قدمت الشركة الكورية الجنوبية للتجارة الإلكترونية كوبانغ Coupang أوراقها لبورصة نيويورك وذلك تمهيدا للاكتتاب العام والذي من المتوقع أن يقيم الشركة عند 50 مليار دولار.

ويعتبر صندوق رؤية التابع لسوفت بنك من أكبر الرابحين من عملية الاكتتاب، إذ يملك الصندوق حصة 37% من الشركة الكورية الجنوبية، وبالإضافة إلى ذلك يعد استثمار الصندوق في الشركة من أكبر 10 استثمارات حصل عليها تمثل ثلثي محفظة الصندوق.

ويملك الصندوق أيضا حصة 22% في شركة DOORDASH والتي أدرجت في ديسمبر الماضي حيث قفز السعر بأكثر من الضعف في شهرين، بالإضافة إلى حصة الربع في شركة التكنولوجيا ARM والتي تنتظر الموافقات لبيعها لعملاق الرقائق الإلكترونية.

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