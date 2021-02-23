إيدج الإماراتية توقع مذكرة تفاهم مع لوكهيد مارتن الأميركية

وقعت ايدج الإماراتية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع لوكهيد مارتن الأميركية لاستكشاف فرص الشراكة الصناعية في قطاع الطيران والدفاع بالإمارات.

وبموجب بنود الاتفاقية، ستعمل الشركتان على تعزيز شراكتهما الاستراتيجية طويلة الأمد من خلال إنشاء فرق عمل مشتركة لرصد وتطوير برامج نقل المعرفة والتنمية الصناعية.

وسيتم استعراض المشاريع ذات الصلة ببناء القدرات داخل البلاد، وإيجاد تقنيات مبتكرة وناشئة، والتوسع المستمر في مبادرات تطوير رأس المال البشري.

وقع الاتفاقية خالد البريكي، رئيس قطاع دعم المهام في ايدج، وريموند بيسيللي، نائب الرئيس لشؤون التمويل والعقود والتنمية الصناعية في لوكهيد مارتن، وذلك خلال معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس 2021)، الذي ينعقد حالياً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض من 21 إلى 25 فبراير.

وقال خالد البريكي، إن توقيع الاتفاقية يمثل شراكة استراتيجية طويلة الأمد لايدج ولوكهيد مارتن، ويفتح المجال أمام كلا الطرفين لتحقيق التنمية الاقتصادية والصناعية في قطاع الطيران والدفاع بدولة الإمارات.

وايدج مجموعة تكنولوجيا متقدمة لقطاع الدفاع، ومصنفة ضمن أفضل 25 مورداً عسكرياً في العالم.