بعد تراجع حاد في أرباحه.. HSBC يراهن على الثروات الآسيوية

تخلى إتش.إس.بي.سي هولدينغز، اليوم الثلاثاء، عن هدفه للربحية في الأمد الطويل، كاشفاً عن استراتيجية معدلة تركز بشكل أساسي على إدارة الثروات في آسيا بعد أن تسببت جائحة كوفيد-19 في انخفاض حاد لأرباحه السنوية.

وتراجع HSBC عن هدفه لتحقيق عائد على أصول الملكية الملموسة بين 10 إلى 12%، مشيرا إلى بيئة تتسم بانخفاض أسعار الفائدة وأوضاع صعبة للسوق، قائلاً إنه بدلا من ذلك يستهدف 10% على المدى المتوسط.

وتبرز تحركات أكبر بنك أوروبي الآفاق الصعبة للقطاع المصرفي، في الوقت الذي يلقي فيه انخفاض أسعار الفائدة بثقله على القطاع، حتى في الوقت الذي ترتفع فيه الأسواق العالمية مما يدعم آفاق أنشطة إدارة الثروات.

وأجبر ضغط الهوامش وتصاعد الخسائر في أوروبا إتش.إس.بي.سي على مضاعفة تركيزه على آسيا التي حققت أرباحا في 2020، في الوقت الذي يبحث فيه المسؤولون التنفيذيون عن محركات جديدة للنمو.

أول توزيع للأرباح منذ 2019

وقال البنك إنه سيوزع أرباحا نقدية 0.15 دولار للسهم، وهو أول توزيع يعلنه منذ أكتوبر تشرين الأول 2019، بعد أن منع بنك إنجلترا المركزي جميع البنوك الكبرى من توزيع الأرباح أو إعادة شراء أسهم في 2020 للحفاظ على رأس المال.

لكن البنك أوضح أنه سيتوقف عن ممارسة سابقة بسداد أرباح فصلية، ويستهدف معدل توزيعات بين 40% و55% من الأرباح المعلنة للسهم العادي اعتبارا من 2022 فصاعدا، ما يقل بكثير عن المستوى المسجل في السنوات القليلة الماضية.

كما قال إتش.إس.بي.سي إنه سينفذ تخفيضات كبيرة في بعض وظائف القطاعات غير الرئيسية كالتكنولوجيا والعمليات دون أن يحدد عدد الوظائف المتأثرة. وخفض البنك 11 ألف وظيفة في 2020 وأشار إلى أنه سيقوم بمزيد من التخفيضات.

جاء ذلك بينما أعلن إتش.إس.بي.سي انخفاض أرباحه السنوية 34%، وهو معدل أفضل قليلا عن التوقعات، بعد عام تلقت فيه أنشطته العالمية ضربة كبيرة من الجائحة وعانت جراء أسعار فائدة شديدة الانخفاض.

وأعلن أكبر بنك في أوروبا من حيث الأصول عن أرباح قبل الضرائب بقيمة 8.78 مليار دولار في 2020، انخفاضا من 13.35 مليار دولار قبل عام. والأرباح أعلى من متوسط تقديرات محللين جمعتها الشركة عند 8.33 مليار دولار.

وارتفعت أسهم البنك في هونغ كونغ بما يصل إلى 6% بعد استئناف التداولات عقب راحة، لتواصل مكاسب حققتها في وقت سابق. وزاد المؤشر القياسي للسوق 1.9%.